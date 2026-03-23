O poder da literacia financeira em tempos de incerteza

Falta de conhecimento sobre como gerir orçamentos, planear despesas ou investir leva a escolhas impulsivas e ao endividamento, expondo famílias e empresas a dificuldades que poderiam ser evitadas.

Ao longo das últimas semanas, os portugueses têm sentido de forma direta o impacto da instabilidade económica global. A subida dos preços dos combustíveis, aliada à ameaça de aumento generalizado dos preços em setores essenciais, transformou, para muitos agentes, despesas diárias em decisões estratégicas.

Estas circunstâncias criam um ambiente de incerteza que afeta famílias e empresas, exigindo uma abordagem mais consciente e estratégica na gestão dos recursos financeiros. É neste contexto que a literacia financeira emerge como uma ferramenta essencial, funcionando como uma verdadeira bússola para orientar decisões sólidas e sustentáveis.

O custo de sermos financeiramente iletrados passa pelo aumento do risco e pela maior sensação de incerteza. Muitas vezes, o problema não reside apenas na subida dos preços ou na redução do orçamento disponível, mas sim na incapacidade de saber como mitigar esses impactos de forma mais eficaz. A falta de conhecimento sobre como gerir orçamentos, planear despesas ou investir leva a escolhas impulsivas e ao endividamento, expondo famílias e empresas a dificuldades que poderiam ser evitadas.

Quando os preços do combustível e dos bens essenciais sobem, quem não domina conceitos financeiros básicos enfrenta um maior impacto no dia a dia, sendo muitas vezes incapaz de adaptar-se rapidamente às mudanças e de proteger os seus recursos.

Temos vindo a abordar, com alguma frequência, medidas de natureza económica ou de política fiscal para mitigar os efeitos da subida dos preços. No entanto, tendemos a esquecer que, paralelamente, importa também relembrar e valorizar o papel e o impacto económico e social que decorre da literacia financeira.

A literacia financeira permite reduzir a vulnerabilidade perante esta tipologia de situações. Conhecer estratégias de poupança, formas de diversificação de rendimentos e métodos de planeamento de gastos é fundamental para manter a estabilidade económica, mesmo em tempos de crise.

Indivíduos e empresas com competências financeiras mais consolidadas conseguem analisar os riscos de forma mais objetiva, tomar decisões informadas e antecipar possíveis desafios, minimizando surpresas desagradáveis. A segurança que advém do conhecimento financeiro não é apenas uma questão de conforto, traduz-se em capacidade de adaptação e resiliência perante um mercado volátil.

Acresce que o impacto da literacia financeira não se limita ao presente. Num potencial contexto de inflação e incerteza sobre preços futuros, a capacidade de tomar decisões ponderadas influencia diretamente, não só o bem-estar económico a médio e longo prazo, mas também o bem-estar social.

Além disso, a literacia financeira contribui também para a tomada de decisões mais conscientes no contexto empresarial. Pequenos empresários e gestores que compreendem conceitos como fluxo de caixa, margem de lucro, estrutura de gastos e gestão de riscos apresentam maior propensão para ajustar preços, controlar gastos e manter a sustentabilidade dos seus negócios nesta tipologia de ambientes económicos.

Assim, face ao cenário de instabilidade que hoje enfrentamos, é legítimo perguntar se estamos a fazer o suficiente para garantir que todos os cidadãos dispõem das ferramentas financeiras necessárias, não apenas para enfrentar aumentos de preços, mas também para saber mitigar os seus impactos e navegar com segurança nestes tempos incertos. Acredito que é necessário fazer mais, pois, é também através do conhecimento financeiro que conseguimos enfrentar o presente e, simultaneamente, construir um futuro mais sólido e resiliente.