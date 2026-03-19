Preço do cabaz alimentar renova máximo histórico

O preço do cabaz alimentar seguido pela Deco nunca esteve tão caro e atingiu esta semana os 254,32 euros, o valor mais elevado de sempre, de acordo com uma análise da Deco Proteste divulgada esta quinta-feira. A subida ocorre numa altura marcada pelo agravamento dos custos dos combustíveis resultantes do conflito no Médio Oriente.

Desde o início do ano, os consumidores gastavam menos 12,49 euros (menos 5,16%) para comprar o mesmo cabaz com 63 produtos essenciais. Há um ano, era possível comprar exatamente os mesmos produtos por menos 17,37 euros (menos 7,33%). Em comparação com a semana anterior, registou-se um ligeiro aumento de 19 cêntimos.

Entre os produtos cujo preço mais aumentou percentualmente na última semana, entre 11 e 18 de março, destacam-se os cereais de fibra (28% para 4,73 euros), o pão de forma sem côdea (13% para 2,57 euros) e os cereais integrais (11% para 4,10 euros).

Face ao mesmo período do ano passado, as maiores subidas registam-se na couve-coração (45%), robalo (36%) e café torrado moído (30%).

A análise mostra ainda que, no início de 2022 — quando a organização de defesa do consumidor começou a acompanhar a evolução destes preços — era possível comprar exatamente os mesmos 63 produtos por menos 66,62 euros, uma diferença de 35,49%.

A Deco Proteste destaca que desde que iniciou esta análise, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais registaram-se na carne de novilho para cozer (121% para 12,85 euros/kg), a couve-coração (87% para 1,86 euros/kg) e os ovos (84% para 2,10 euros/kg).

Perante esta escalada de preços nos bens alimentares, a presidente da Sonae, Cláudia Azevedo, defendeu esta quinta-feira a adoção de medidas semelhantes às que foram adotadas em 2022, aquando do início da guerra na Ucrânia, para amortecer o impacto da subida dos preços para os consumidores.