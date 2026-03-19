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Preço do cabaz alimentar renova máximo histórico

Desde o início do ano, era possível comprar os mesmos produtos do cabaz monitorizado pela Deco Proteste por menos 12,49 euros. Há quatro ano custava menos 66,62 euros.

O preço do cabaz alimentar seguido pela Deco nunca esteve tão caro e atingiu esta semana os 254,32 euros, o valor mais elevado de sempre, de acordo com uma análise da Deco Proteste divulgada esta quinta-feira. A subida ocorre numa altura marcada pelo agravamento dos custos dos combustíveis resultantes do conflito no Médio Oriente.

Desde o início do ano, os consumidores gastavam menos 12,49 euros (menos 5,16%) para comprar o mesmo cabaz com 63 produtos essenciais. Há um ano, era possível comprar exatamente os mesmos produtos por menos 17,37 euros (menos 7,33%). Em comparação com a semana anterior, registou-se um ligeiro aumento de 19 cêntimos.

Entre os produtos cujo preço mais aumentou percentualmente na última semana, entre 11 e 18 de março, destacam-se os cereais de fibra (28% para 4,73 euros), o pão de forma sem côdea (13% para 2,57 euros) e os cereais integrais (11% para 4,10 euros).

Face ao mesmo período do ano passado, as maiores subidas registam-se na couve-coração (45%), robalo (36%) e café torrado moído (30%).

A análise mostra ainda que, no início de 2022 — quando a organização de defesa do consumidor começou a acompanhar a evolução destes preços — era possível comprar exatamente os mesmos 63 produtos por menos 66,62 euros, uma diferença de 35,49%.

A Deco Proteste destaca que desde que iniciou esta análise, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais registaram-se na carne de novilho para cozer (121% para 12,85 euros/kg), a couve-coração (87% para 1,86 euros/kg) e os ovos (84% para 2,10 euros/kg).

Perante esta escalada de preços nos bens alimentares, a presidente da Sonae, Cláudia Azevedo, defendeu esta quinta-feira a adoção de medidas semelhantes às que foram adotadas em 2022, aquando do início da guerra na Ucrânia, para amortecer o impacto da subida dos preços para os consumidores.

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Preço do cabaz alimentar atinge valor mais alto de sempre

Fátima Castro,

Há quatro anos era possível comprar os mesmos produtos do cabaz monitorizado pela Deco Proteste por menos 66,42 euros. A organização alerta que os preços podem continuar a subir nos próximos meses.

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