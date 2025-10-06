SIC e TVI separadas por uma décima em setembro

A SIC Notícias recuperou a segunda posição entre os canais de informação e, nos generalistas, a luta com a TV é à décima. Conheça em detalhe as audiências do último mês.

A SIC e a TVI fecharam o mês de setembro separadas apenas por uma décima, com a estação do grupo Impresa a registar um share de 14,8% e a TVI a obter 14,7%. De acordo com a análise da Dentsu/Carat para o +M, que utiliza como target os adultos/+15 anos, a SIC foi acompanhada em média por 301,9 mil telespectadores e a estação da Media Capital por 301,2 mil, ambas com uma audiência média de 3,4%. Em relação a agosto as duas estações crescem, tanto em share como em audiência média.

A RTP obteve um share de 10,6% (+o,6 pp) e uma audiência média de 217,3 mil pessoas, enquanto a RTP2 registou um share 1% (+0,3 pp) e uma audiência média de 19,5 mil telespectadores.

Analisando por faixas horárias, a TVI conquistou à RTP1 as manhãs e igualou a SIC na faixa das 14h às 18h, somando a estas a liderança no pré prime time e no late night e madrugada. A SIC, por seu turno, mantém a liderança das 12h às 14h e no horário nobre.

Dos 15 programas mais vistos, oito são da TVI, cinco da SIC e dois da RTP1. Como já é hábito, o programa mais visto do mês foi um jogo de futebol, desta vez o Hungria vs Portugal, para a fase de qualificação do Mundial 2026.

Nos restantes canais, destaque para a luta pelo segundo lugar nos canais de informação, posição recuperada pela SIC Notícias em setembro, com um share de 2,2%, a duas décimas do Now. A liderança continua, no entanto, com a CNN Portugal, com um share de 2,6%.

Em termos absolutos, e sem surpresa, o primeiro lugar permanece da CMTV, vista diariamente por cerca de 130,7 mil telespectadores. No ranking dos programas mais vistos, 14 são do canal da Medialivre, que apenas perde a 9ª posição do ranking para o Canal 11.

Entre os dez canais mais vistos do cabo estão também a Globo, Star Channel, Hollywood, TVI Reality, SIC Mulher e Star Movies.

Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal

Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK

Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)

Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.

Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.

Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.

Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.