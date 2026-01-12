Paramount processa Warner Bros e quer entrar na administração da empresa

A Paramount Skydance responde à rejeição da administração da Warner Bros. Discovery através da via judicial, de forma a permitir "decisão informada" dos acionistas.

A Paramount Skydance anunciou os próximos passos na sua tentativa de conquistar a Warner Bros. Discovery (WBD), após a administração ter recomendado na semana passada a rejeição da oferta hostil.

A empresa quer nomear os seus próprios diretores para a administração da WBD, de forma a que votem contra a compra de parte da empresa pela Netflix. Ao mesmo tempo, processa a WBD para que divulgue informação que ajude os acionistas a tomarem “uma decisão informada”.

“O período de pré-aviso para a assembleia anual de 2026 da WBD abre em três semanas, e a Paramount nomeará uma lista de administradores que, no cumprimento dos seus deveres fiduciários, exercerão o direito da WBD, ao abrigo do acordo com a Netflix, de analisar a proposta da Paramount e de concretizar uma transação com a mesma“, explica em carta aos acionistas.

“Além disso, a Paramount proporá uma alteração aos estatutos da WBD para exigir a aprovação dos acionistas da WBD para qualquer separação da Global Networks. Caso a WBD convoque uma assembleia extraordinária antes da sua assembleia anual para votar o acordo com a Netflix, a Paramount solicitará procurações contra essa aprovação”, declara também.

Em relação ao processo em tribunal, a Paramount acusa a WDB de não divulgar em quanto valoriza o seu negócio de televisão a cabo, do quais a empresa se pretende separar.

“A WBD falhou em incluir qualquer divulgação sobre a forma como avaliou o capital próprio remanescente da Global Networks, como avaliou a transação global com a Netflix, como funciona a redução do preço de compra por conta da dívida na transação com a Netflix“, explica a Paramount.

Recorde-se que os acionistas da WBD têm até 21 de janeiro para aprovar ou não a oferta hostil da Paramount. A Paramount oferece 30 dólares por ação, em dinheiro, pela totalidade do grupo. Já a Netflix oferece 27,75 dólares por ação (uma combinação de 23,25 dólares em dinheiro e 4,50 dólares em ações da Netflix) pela compra dos estúdios, da HBO e da HBO Max.