Drones da portuguesa Beyond Vision irão voar nos céus da Ucrânia

Os drones da Beyond Vision vão começar a voar nos céus na Ucrânia. O primeiro lote de equipamentos seguiu no último trimestre do ano passado e estima-se que este ano haja um novo envio. Abrir escritório da empresa na Ucrânia “não está fora de questão”.

“Genericamente, estamos a colaborar com eles, de forma semelhante à grande maioria de empresas de UAV”, comenta Dário Pedro, cofundador e CEO da Beyond Vision, ao ECO/eRadar. “Estamos a explorar todos os canais possíveis”, diz quando questionado se a entrada no país se devia a compras diretas ou fornecimento a outras forças militares que têm apoiado a Ucrânia.

A empresa, que tem em marcha um projeto de expansão da sua unidade em Alverca para garantir uma capacidade de produção de 500-800 drones por mês, já exporta drones para mercados como Polónia, Brasil e EUA e para este ano a ambição é atingir um volume de negócios de cerca de entre 30 a 40 milhões de vendas, com cerca de 70% ou 80% a ser para o mercado europeu.

Em recente entrevista ao ECO/eRadar, Dário Pedro admitia que a empresa estava a equacionar a abertura de “múltiplos escritórios em países europeus” e que estavam a “ser estudados Espanha, Alemanha, Polónia”. Questionado sobre se a Ucrânia estava no roadmap de aberturas, Dário Pedro diz: “Não está fora de equação. Mas para já estamos mais a trabalhar com parcerias em empresas de lá.”

A concretizar-se, a Beyond Vision junta-se à Tekever no país. Inicialmente, através de um contrato com as Forças Armadas britânicas, a fabricante de drones tem vindo a apoiar os esforços de defesa ucranianos, tendo a companhia aberto escritório neste mercado.

Drone submarino a ser estudado

A Beyond Vision — que nos Estados Unidos fechou um contrato de, pelo menos 15 milhões, com a Paladin para o fornecimento de 300 de drones para acudir em situações de emergência, e que estima investir 50 milhões numa nova unidade de produção neste mercado — tem outros projetos em mãos, nomeadamente um drone submarino. O projeto ainda está numa fase embrionária, diz Dário Pedro.

“Nós ganhamos um projeto de I&D onde vamos desenvolver um controlador para um submarino drone. Que tem por base o dos nossos drones. Se houver tração e bons resultados, depois iremos evoluir para algo mais sério”, diz. “Também estamos em comunicação com a Marinha Portuguesa, para ver o que seria ideal para um sistema destes, mas é quase fase de levantamento de ideias, E temos dezenas de mini projetos assim”, afirma.

“A Beyond Vision por base sempre foi uma empresa tecnológica. A beXStream é um sistema de comando e controlo, agnóstico do tipo de asset (drone aéreo, terrestre, aquático) e é de longe o produto que tem mais desenvolvimento, mais gente empenhada (desde sempre!)”, assegura.

“Os drones aéreos são mais ‘visíveis’ e, por isso, muita gente nos associa a uma empresa que faz drones”, afirma. “Mas, por base, não estamos de todo restritos a isso. Temos muita coisa feita na cloud, com IA, quer para câmaras, drones de todos os tipos, e mesmo processamento de dados. Os UAV acabam por ser uma forte necessidade de mercado atualmente, que casa muito bem com o resto que temos feito. Mas, no futuro, espero que haja um ecossistema com múltiplos meios… Projetos como este do drone submarino, vamos ter vários. Quer de desenvolvimento nosso, quer de parcerias“, garante.

Em Portugal, a empresa já desenvolveu projetos com a Marinha e o Exército Português, tendo a nível europeu participado no primeiro Operational Experimentation (OPEX) da European Defense Agency (EDA), em Itália, por exemplo. Participação que recentemente foi reconhecida pela EDA com uma certificação, a única empresa nacional a ser reconhecida.