Ideias +M

Sagres sobe a palco do Meo Kalorama

 + M,

A cerveja Sagres tornou-se a cerveja oficial do festival Meo Kalorama, dando nome também a um dos palcos.

A Sagres patrocina, pela primeira vez, o Meo Kalorama, assumindo-se como a cerveja oficial da edição de 2026 e dando nome a um dos palcos do festival de música. A marca pretende assim reforçar a sua ligação à música e à cultura.

Os festivais de música são sinónimo de celebração e convívio, ingredientes que fazem parte do ADN da cerveja Sagres e da alma portuguesa. Estamos muito entusiasmados por fazer parte do Meo Kalorama, com a ambição de sermos um parceiro que acrescenta valor e relevância local ao festival”, comenta Filipa Magalhães, responsável de marketing da Cerveja Sagres, citada em comunicado.

“Acreditamos que esta parceria — seja como cerveja oficial do festival, seja através do Palco Sagres — nos vai permitir criar memórias inesquecíveis junto de um público mais jovem, urbano e culturalmente atento“, acrescenta.

A edição de 2026 conta com nomes como Robbie Williams, Deftones, Interpol, Turnstile, Unknown Mortal Orchestra, Freddie Gibbs & The Alchemist e Clipse. Esta semana foram ainda anunciadas novas confirmações, entre as quais Ms. Lauryn Hill, Grace Jones, Vince Staples, Black Star, e ainda o projeto que junta os músicos Criolo, Amaro e Dino D’Santiago.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Sagres sobe a palco do Meo Kalorama

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Empresas
Dona da Sagres com nova liderança em Portugal

Desde 2008 parte do grupo Heineken, a SCC tem três unidades de produção, uma empresa de distribuição e cerca de 1.600 trabalhadores.

Ana Marcela,

Marketing
Sagres aposta na “alma portuguesa” como base de comunicação

A Sagres elegeu a aposta na essência da alma portuguesa para a sua comunicação e está a lançar a cerveja Sol & Mar. Catarina Ferraz, responsável de marketing da Sagres, explica a estratégia.

Rafael Ascensão,

Ideias +M
Sagres tenta definir o que é ser português em nova campanha

Para dar vida à nova campanha, a pergunta “O que nos vai na Alma?” já tinha sido espalhada pela marca como teaser nas ruas, televisão e redes sociais.

+ M,