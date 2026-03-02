Sagres sobe a palco do Meo Kalorama

A cerveja Sagres tornou-se a cerveja oficial do festival Meo Kalorama, dando nome também a um dos palcos.

A Sagres patrocina, pela primeira vez, o Meo Kalorama, assumindo-se como a cerveja oficial da edição de 2026 e dando nome a um dos palcos do festival de música. A marca pretende assim reforçar a sua ligação à música e à cultura.

“Os festivais de música são sinónimo de celebração e convívio, ingredientes que fazem parte do ADN da cerveja Sagres e da alma portuguesa. Estamos muito entusiasmados por fazer parte do Meo Kalorama, com a ambição de sermos um parceiro que acrescenta valor e relevância local ao festival”, comenta Filipa Magalhães, responsável de marketing da Cerveja Sagres, citada em comunicado.

“Acreditamos que esta parceria — seja como cerveja oficial do festival, seja através do Palco Sagres — nos vai permitir criar memórias inesquecíveis junto de um público mais jovem, urbano e culturalmente atento“, acrescenta.

A edição de 2026 conta com nomes como Robbie Williams, Deftones, Interpol, Turnstile, Unknown Mortal Orchestra, Freddie Gibbs & The Alchemist e Clipse. Esta semana foram ainda anunciadas novas confirmações, entre as quais Ms. Lauryn Hill, Grace Jones, Vince Staples, Black Star, e ainda o projeto que junta os músicos Criolo, Amaro e Dino D’Santiago.