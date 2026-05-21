Continente dá a conhecer a “casa da mãe Joana”

A nova campanha foi desenvolvida pela agência criativa Fuel e vai estar presente em televisão, rádio, digital, exterior, lojas e folheto, num planeamento de meios da Arena Media.

O Continente reinventou a expressão a “casa da mãe Joana” trazendo-a para o centro da narrativa da sua nova campanha multimeios. Sob o mote “A casa de toda a gente”, a retalhista pretende celebrar a diversidade de estilos e rotinas, querendo posicionar-se como uma marca que faz parte de todas as casas e de todas as fases de vida.

“Mais do que um espaço físico, a casa é o cenário onde se vivem rotinas, se criam memórias e se partilham momentos. E é precisamente essa diversidade de vivências que o Continente celebra, através de uma oferta pensada para responder às necessidades reais do quotidiano — do mobiliário à decoração, da cozinha à arrumação”, explica a marca, em comunicado.

A nova campanha foi desenvolvida pela agência criativa Fuel e vai estar presente em televisão, rádio, digital, exterior, lojas e folheto, num planeamento de meios da Arena Media.