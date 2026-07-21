Sabe o que é a inflação?

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A inflação é o aumento generalizado e sustentado dos preços dos bens e serviços numa economia. Embora os preços individuais possam variar, a inflação ocorre quando há um aumento contínuo e amplo nos preços, afetando a maioria dos bens e serviços.

A inflação é preocupante porque reduz o poder de compra da moeda. Com o aumento dos preços, o mesmo montante de dinheiro compra menos bens e serviços. Isso pode dificultar a atividade económica e prejudicar o crescimento ao reduzir a previsibilidade das transações e aumentar os custos.

Taxas negativas de inflação, ou deflação, também são problemáticas. A descida contínua dos preços pode levar a uma diminuição do consumo e do investimento, afetando negativamente a economia. Na zona euro, o Banco Central Europeu visa uma inflação de cerca de 2% a médio prazo para manter o equilíbrio económico e evitar tanto a inflação alta quanto a deflação.

A inflação é medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que compara os preços atuais de um cabaz de bens e serviços com os preços de períodos anteriores. Em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística (INE) calcula o IPC para monitorizar a inflação.

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