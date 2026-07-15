KKR e Apax Partners apresentam ofertas para comprar Logoplaste
Bloomberg avança que os dois fundos apresentaram ofertas não vinculativas. Fundo de pensões do Canadá detém 60% do capital, sendo os restantes 40% controlados por Filipe de Botton e Alexandre Relvas.
Os fundos de private equity KKR e a Apax Partners avançaram com ofertas não vinculativas para comprar a Logoplaste, avança a Bloomberg.
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Estas empresas estão entre vários interessados que apresentaram propostas pela empresa de embalagens plásticas rígidas, segundo fontes citadas pela agência de notícias próximas do processo. Espera-se que a Logoplaste realize conversações com alguns dos potenciais compradores selecionados antes de convidar alguns deles a apresentarem propostas vinculativas.
O Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) detém 60%, estando os restantes 40% nas mãos da família de Filipe de Botton e de Alexandre Relvas, fundadores da empresa. O fundo de pensões do Canadá está a equacionar a venda da sua posição na empresa portuguesa desde outubro passado, avaliando a empresa em mais de 1,7 mil milhões de euros. Prevê-se que a transação seja concluída ainda este ano.
Os representantes da Logoplaste, da KKR, da Apax e do OTPP recusaram a fazer comentários à Bloomberg, que adianta que as negociações continuam em curso e não existe qualquer garantia de que venha a ser alcançado um acordo. Já a Apollo Global Management terá desistido da corrida à compra da empresa portuguesa.
A agência de notícias adianta ainda que Filipe de Botton e o administrador Alexandre Relvas poderão optar por manter a sua participação de 40% no capital, trabalhando com um novo acionista.
Fundada em 1976, a empresa fatura cerca de 1.000 milhões de euros de receitas anuais, detém mais de 60 fábricas em 15 países e fornece clientes como a Kraft Heinz, a Diageo e a L’Oréal. A empresa foi avaliada em cerca de 1,4 mil milhões de euros, incluindo dívida, quando o Ontario Teachers’ Pension Plan Board adquiriu a sua participação maioritária à Carlyle Group, em 2021.
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