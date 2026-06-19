Beyond Vision acelera e voa para o Canadá

A Beyond Vision acaba de voar para o Canadá, após fechar uma parceria com a Arcanus Aerial Systems, empresa do setor de defesa com sede em Toronto, para a produção, comercialização e prestação de apoio às principais plataformas da fabricante nacional de drones nesse país da América do Norte, bem como “em vendas de exportação financiadas pelo Canadá“.

“O acordo para produção e venda no Canadá irá acelerar a nossa posição no continente norte-americano”, adianta Dário Pedro, cofundador e CEO da Beyond Vision, ao ECO/eRadar.

A parceria passa pela produção — de partes dos sistemas não tripulados da Beyond Vision — no Canadá, mas também a comercialização e apoio não só em vendas dos equipamentos da empresa portuguesa no país, como em vendas de exportação financiadas pelo Canadá.

Sedeada em Toronto, a Arcanus Aerial Systems fornece drones a parceiros NATO, tendo cartas de intenção de compra de 84 milhões de dólares da Bulgária e Chile, bem como acordos com a Ucrânia.

Com esta parceria, a empresa de Alverca reforça a sua posição na América do Norte, depois de ter fechado um contrato de “pelo menos” 15 milhões de euros nos EUA para fornecer 300 drones de emergência até 2028. Nos planos do fabricante português está ainda a abertura, em dois anos, de uma fábrica no mercado norte-americano, num investimento de 50 milhões de euros.

Mais parcerias para reforçar em mercados chave

Em França, durante a Eurosatory 2026, uma das maiores feiras do setor de defesa e segurança, a empresa portuguesa fechou ainda parcerias com mais duas empresas, a Gremsy — fabricante de soluções avançadas de imagem e câmaras

para drones e robótica — e a espanhola Indef. Com esta última, o primeiro foco de colaboração irá incidir no desenvolvimento de uma plataforma de drones marítimos para aplicações de Operações Especiais, com o objetivo de apoiar atividades de teste e avaliação em missões NATO.

“Estas parcerias estão alinhadas com os objetivos de expansão internacional da Beyond Vision para 2026”, explica Dário Pedro.

“A ligação com a nova Indef fortalece a nossa posição ibérica e estabelece a nossa parceria com uma empresa do governo espanhol”, diz. Apontando como “estratégico” o memorando assinado com a Grempsy “pela sua parceria com a FLIR [que desenvolve sistemas de imagem infravermelha de baixo custo para uso aéreo] e como fabricante de payloads NDAA compliant [ou seja que cumprem com os requisitos da National Defense Authorization Act] e produzidos nos EUA”, detalha o CEO da Beyond Vision ao ECO/eRadar.

Com os elevados investimentos a serem realizados a nível global em soluções de defesa, a fabricante de drones tem vindo a investir na sua capacidade de produção. No ano passado investiu cerca de cinco milhões de euros na sua fábrica em Alverca, para 4.000 metros quadrados, pretendo com isso “triplicar ou quadruplicar” capacidade de produção.

Em 2026 o objetivo é “produzir cerca de 500 VTOL, ou seja, drones de asa em multirotor, e cerca de 800 multirotores”, estimando o CEO um crescimento das vendas de 15 milhões para entre 30 a 40 milhões.