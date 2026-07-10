Conselho Geral Independente abre candidaturas para administração da RTP

Do CA atual, Nicolau Santos e Hugo Graça foram indigitados para o mandato 2024/2026 em abril de 2024, enquanto a indigitação de Sónia Alegre ocorreu três meses depois.

As candidaturas à administração da RTP terão de ser apresentadas até 15 de setembro, segundo um anúncio publicado esta sexta-feira pelo Conselho Geral Independente (CGI) para a escolha do presidente do Conselho de Administração e dos dois vogais.

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O anúncio, publicado no diário Público e detalhado no portal da RTP, aborda a “abertura simultânea do procedimento de escolha dos membros do Conselho de Administração da RTP para o mandato 2027/2029″.

A atual administração é composta Nicolau Santos, presidente, Hugo Graça Figueiredo, vogal, e Sónia Alegre, vogal responsável pela área financeira.

As candidaturas podem ser apresentadas até 15 de setembro. Em concreto, este convite à manifestação de interesse divide-se em dois processos: a candidatura a presidente do Conselho de Administração (CA) e de um vogal não financeiro “avaliados de forma articulada e conjunta”, bem como a escolha autónoma de um vogal responsável pela área financeira.

No caso do processo de escolha do presidente do Conselho de Administração e de um vogal não financeiro, “um dos dois” deve “assumir a responsabilidade pelas áreas de conteúdos”. No processo, o CGI terá a assessoria técnica da Boyden Portugal.

“Sentido de interesse público, maturidade institucional, capacidade de decisão sob pressão, inteligência relacional, gestão de conflitos, comunicação pública, resistência a pressões indevidas, abertura à crítica, resiliência e capacidade de mobilização interna”, é o perfil pretendido para o presidente e vogal não financeiro, de acordo com o anúncio da Boyden.

Já para vogal financeiro, a consultora diz que será valorizada “a capacidade de encontrar soluções financeiras criativas para viabilizar situações específicas da empresa, que os meios convencionais não cobrem“.

Do CA atual, Nicolau Santos e Hugo Graça foram indigitados para o mandato 2024/2026 em abril de 2024, enquanto a indigitação de Sónia Alegre ocorreu três meses depois, após o parecer vinculativo do Ministério das Finanças.

Esta será a segunda vez em que a seleção do conselho de administração da RTP é feita através de concurso. O primeiro, também com assessoria da Boyden Portugal, decorreu em 2021.

Nicolau Santos e Hugo Figueiredo foram os candidatos escolhidos, num processo que contou com pelo menos 12 duplas de candidados.

(notícia atualizada às 13h25 com mais informação)