Comunicar: a ponte que nos liga

O futuro constrói-se a partir da capacidade de criar ligações. E comunicar bem é, acima de tudo, saber construir pontes sólidas, entre pessoas, ideias e ambições comuns.

A comunicação empresarial é como uma ponte, em que o tabuleiro representa uma travessia segura entre a estratégia e a ação. Esta via permite que ideias, decisões e valores circulem de forma clara entre todos os que fazem parte da organização. É também uma ligação segura entre emissor e recetor, ou seja, entre a empresa, os seus clientes e os outros stakeholders.

No fundo, a distância entre as margens não é encurtada pelo tabuleiro, a grande mais-valia é ser um trilho seguro, no qual passa a mensagem. Ora, é precisamente através dessa capacidade de ligar, alinhar e dar sentido que a comunicação se cruza com a cultura, enquanto expressão coletiva de valores e identidade. Nessa ponte que nos liga há muito que a cultura “deixou de ser vista como periférica e isolada do resto da sociedade”, como afirmou esta semana a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, na abertura do Festival ECO.

Para as empresas e para o país, falar de cultura é também falar de desenvolvimento, atrair talento, criar emprego qualificado e valorizar o território. Investir na cultura é investir na capacidade de pensar o futuro do país, sem perder identidade e humanidade. E essa capacidade depende, em larga medida, da forma como a comunicamos. Porque comunicar não é apenas transmitir informação, é criar sentido, alinhar expectativas e construir confiança para o futuro.

Cada vez mais as empresas cruzam as suas apostas e investimentos com a área da cultura, desde galerias de arte, exposições temporárias, presença de obras de arte incorporadas nos próprios escritórios e debates que cruzam temas organizacionais e artísticos.

A cultura, tal como a comunicação empresarial, não vive à margem da economia ou da transformação social. Pelo contrário, é parte integrante da forma como um país se afirma, pela sua criatividade e pela qualidade das suas interações.

Num contexto marcado por transformações profundas ao nível tecnológico, económico e social, a cultura e a comunicação tornam-se ainda mais críticas. As organizações já não comunicam apenas de dentro para fora, comunicam em rede, de forma contínua e exposta. A transparência deixou de ser opcional e a coerência passou a ser exigida. Uma mensagem desalinhada pode fragilizar a ponte, já uma comunicação consistente fortalece-a.

É por isso que a comunicação empresarial não deve ser vista como uma função acessória, mas como um eixo estratégico. É ela que liga a visão à execução, que traduz a cultura em comportamento e que converte intenção em impacto. Sem essa ponte, as organizações fragmentam-se, mas, com ela, ganham direção e propósito.

Tal como na sociedade, também nas empresas o futuro constrói-se a partir da capacidade de criar ligações. E comunicar bem é, acima de tudo, saber construir pontes sólidas, entre pessoas, ideias e ambições comuns.