Opinião

Comunicar: a ponte que nos liga

  • Rosália Amorim
  • 15:02

O futuro constrói-se a partir da capacidade de criar ligações. E comunicar bem é, acima de tudo, saber construir pontes sólidas, entre pessoas, ideias e ambições comuns.

A comunicação empresarial é como uma ponte, em que o tabuleiro representa uma travessia segura entre a estratégia e a ação. Esta via permite que ideias, decisões e valores circulem de forma clara entre todos os que fazem parte da organização. É também uma ligação segura entre emissor e recetor, ou seja, entre a empresa, os seus clientes e os outros stakeholders.

No fundo, a distância entre as margens não é encurtada pelo tabuleiro, a grande mais-valia é ser um trilho seguro, no qual passa a mensagem. Ora, é precisamente através dessa capacidade de ligar, alinhar e dar sentido que a comunicação se cruza com a cultura, enquanto expressão coletiva de valores e identidade. Nessa ponte que nos liga há muito que a cultura “deixou de ser vista como periférica e isolada do resto da sociedade”, como afirmou esta semana a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, na abertura do Festival ECO.

Para as empresas e para o país, falar de cultura é também falar de desenvolvimento, atrair talento, criar emprego qualificado e valorizar o território. Investir na cultura é investir na capacidade de pensar o futuro do país, sem perder identidade e humanidade. E essa capacidade depende, em larga medida, da forma como a comunicamos. Porque comunicar não é apenas transmitir informação, é criar sentido, alinhar expectativas e construir confiança para o futuro.

Cada vez mais as empresas cruzam as suas apostas e investimentos com a área da cultura, desde galerias de arte, exposições temporárias, presença de obras de arte incorporadas nos próprios escritórios e debates que cruzam temas organizacionais e artísticos.

A cultura, tal como a comunicação empresarial, não vive à margem da economia ou da transformação social. Pelo contrário, é parte integrante da forma como um país se afirma, pela sua criatividade e pela qualidade das suas interações.

Num contexto marcado por transformações profundas ao nível tecnológico, económico e social, a cultura e a comunicação tornam-se ainda mais críticas. As organizações já não comunicam apenas de dentro para fora, comunicam em rede, de forma contínua e exposta. A transparência deixou de ser opcional e a coerência passou a ser exigida. Uma mensagem desalinhada pode fragilizar a ponte, já uma comunicação consistente fortalece-a.

É por isso que a comunicação empresarial não deve ser vista como uma função acessória, mas como um eixo estratégico. É ela que liga a visão à execução, que traduz a cultura em comportamento e que converte intenção em impacto. Sem essa ponte, as organizações fragmentam-se, mas, com ela, ganham direção e propósito.

Tal como na sociedade, também nas empresas o futuro constrói-se a partir da capacidade de criar ligações. E comunicar bem é, acima de tudo, saber construir pontes sólidas, entre pessoas, ideias e ambições comuns.

  • Rosália Amorim
  • brand, marketing & communication director do portuguese cluster da EY

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!

Comentários ({{ total }})

Comunicar: a ponte que nos liga

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si

Luís Soares

O que o digital nunca vai conseguir replicar

Quanto mais digital se torna o mundo, mais valiosas se tornam as experiências humanas reais. As pessoas podem esquecer campanhas, mas dificilmente esquecem aquilo que sentiram.

Luís Soares,

Andreia Vaz

Onde a criatividade encontra o futuro

A criatividade voltou a ganhar centralidade porque, no meio do ruído, é uma das poucas variáveis que permanece verdadeiramente humana.

Andreia Vaz,

Pedro Pimentel

A idade como vantagem

Na economia da longevidade, as marcas adquirem uma função ainda mais relevante. Deixam de ser apenas fornecedoras de produtos para se afirmarem como parceiras de confiança.

Pedro Pimentel,

Populares