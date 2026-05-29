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Uzo tem nova identidade e posicionamento

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"Não entregar o máximo, mas garantir o mínimo bem feito: com transparência, simplicidade e fiabilidade". É esta a nova proposta da Uzo, que apresenta nova identidade e posicionamento.

A Uzo tem um novo posicionamento estratégico, uma nova assinatura, identidade visual e também campanha de comunicação.

No mínimo, tens tudo”, é agora a assinatura da marca, que assume uma nova narrativa. “Num mercado frequentemente centrado no excesso, a campanha parte de um insight simples: hoje, o verdadeiro valor está em garantir que o essencial funciona sempre, sem falhas”, explica a empresa em comunicado.

A proposta de valor passa assim por garantir o acesso ao essencial, com qualidade, clareza e sem surpresas, traduzindo uma visão de consumo mais consciente, simples e transparente, onde ser low cost não significa ter menos qualidade, mas sim eliminar o supérfluo e garantir que o essencial funciona, descreve a empresa.

O novo posicionamento vai ser comunicado até 30 de junho, em digital, televisão e rádio. A criatividade é assinada pela WyCreative e a estratégia de meios pelo grupo WPP.

Este capítulo que agora se inicia reforça o percurso da Uzo enquanto marca com identidade própria, mais relevante e diferenciadora no mercado, preparada para conquistar maior protagonismo e continuar a crescer junto de novos públicos”, reforça a marca, cuja proposta énão entregar o máximo, mas garantir o mínimo bem feito: com transparência, simplicidade e fiabilidade”.

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