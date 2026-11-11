Dormência digital

Se cada família política continuar, entretida no seu quintal e no alto da sua pequenez, a jogar ao Portugal dos Pequenitos, de pouco terão valido iniciativas como a vinda da Web Summit para Lisboa.

Num país que na sua história muito se adiantou, mas que nos últimos séculos muito se atrasou, inciativas como a Web Summit em Portugal impulsionam e legitimam a ‘conversa’ digital. Talvez com deslumbramentos pessoais, políticos ou sociais, mas também com intuição de futuro.

A Web Summit atravessou polémicas e dividiu opiniões. Interessou empresas e motivou atores políticos. Estimulou portugueses e atraiu gente de todos os lados, incluindo os nómadas digitais. Mas não, não foram eles — os nómadas digitais — os principais causadores da crise da habitação em Portugal. A Web Summit tem costas largas, mas nem tanto.

A ausência de uma estratégia nacional para a habitação não se deve à Web Summit e é bem portuguesa.

Nenhum governo previu ou quis prever o que se iria passar. E, no entanto, todos viram essa crise chegar a muitas cidades europeias. Sem se prepararem, as cidades portuguesas foram pelo mesmo caminho. Um caminho agravado pelas necessidades acrescidas de habitação — para os portugueses e para os muitos estrangeiros que se instalaram por cá e que independentemente de alguns excessos, muito contribuem para a economia nacional.

Temo que no digital suceda algo semelhante. A vinda da Web Summit para Portugal colocou o país no roadmap digital. Mas é indiscutível que o país deve criar o seu próprio roadmap para uma transformação que é crítica para toda a vida social, económica e mesmo política.

Para além de iniciativas meritórias, mas dispersas, esse roadmap existe? Não.

Porém, ninguém ignora que a abrangência dos temas digitais, exigiria abordagens estratégicas. Claro que a Inteligência Artificial tem debilidades que um certo ‘novo-riquismo’ digital tarda em reconhecer. Basta olhar como a gigantesca Nvidia treme ou tremeu nos últimos dias. Em todo o caso, o drive da Inteligência Artificial vai ser — está a ser — um acelerador poderoso e profundo.

Em clara perda para Estados Unidos e China, a Europa acomodou-se e deixou de sonhar.

Quando acordar tem (e temos) um pesadelo à porta. Mas a letargia europeia não justifica ou dispensa a iniciativa portuguesa. Pelo contrário. Costumamos ser especialistas em navegar por mares sinuosos. E apesar de todas as interdependências europeias, é mais fácil acelerar a lancha portuguesa do que mudar o rumo do transatlântico europeu.

Não significa que possamos ou queiramos ser imunes ao destino da Europa. Porém, é óbvio que não temos, também nesta área, visão e recursos alinhados, numa estratégia com rasgo e esperança que envolva e mobilize a sociedade portuguesa como um todo — Pessoas, Empresas e Estado, Escolas e Universidades, Agentes culturais e sociais.

Se não o fizermos, dentro de algum tempo alguém virá a sugerir novas receitas, porventura de sabor totalitário, como já agora acontece no caso da habitação. E, no limite, a própria tecnologia, se desumanizada e desenquadrada, ganha vida própria e pode, também ela, impor conceitos, visões e modos de olhar a sociedade, atropelando direitos e definindo caminhos.

Neste contexto, impressiona a leveza do debate público em Portugal, tão inflamado com o circunstancial e tão distante do estrutural.

Se cada família política continuar, entretida no seu quintal e no alto da sua pequenez, a jogar ao Portugal dos Pequenitos, de pouco terão valido iniciativas como a vinda da Web Summit para Lisboa.

Terá sido uma oportunidade por nós desperdiçada. Ainda que a culpa, claro, nunca seja nossa. Será de terceiros. Obviamente.