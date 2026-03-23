O prato que diz tudo

Este caso não é sobre cantinas, é sobre coerência institucional. Esse prato disse algo que nenhuma escola pode permitir que se diga: que nem todos os alunos são iguais, pelo menos à hora de almoço.

O caso dos Salesianos de Manique não é um episódio administrativo mal explicado. É um caso paradigmático de rutura entre narrativa institucional e prática quotidiana, um dos riscos mais críticos em comunicação organizacional, particularmente em instituições com forte identidade moral.

A escola define-se como um espaço que “coloca o aluno no centro”, promove a “solidariedade com os mais necessitados” e cultiva um “ambiente de família”. Esta é a promessa plasmada no site dos Salesianos de Manique. O problema é que, no momento mais banal e mais simbólico do dia, a refeição, essa promessa fica suspensa.

Alunos em contrato de associação, financiados pelo Estado, recebem refeições diferentes dos alunos em regime privado, com base num financiamento de cerca de 1,46€ por refeição. A escola argumenta que cumpre regras impostas e que foi penalizada ao tentar flexibilizar o modelo. Pode ser factual. Mas em comunicação há uma regra implacável: a perceção vence a explicação. E a perceção pública foi cristalina: “comida para ricos e comida para pobres”. A escola pode estar juridicamente enquadrada, mas comunicacionalmente está desalinhada com a sua própria identidade.

São João Bosco (“Dom Bosco” para os que beneficiámos da sua obra) construiu o seu modelo educativo sobre três pilares: razão, religião e amor. A tradução contemporânea é simples: educar sem humilhar, incluir sem distinguir, cuidar sem expor. O que este caso revela é o contrário. A diferença não é invisível, é material e quotidiana. Não é exceção, é rotina institucionalizada. Não é neutra, é socialmente legível. Uma cantina que diferencia refeições não é um problema logístico. É um dispositivo simbólico de estratificação social. E isso contradiz a tradição salesiana, que nasceu para acolher os mais vulneráveis, não para os tornar identificáveis à mesa.

A resposta inicial seguiu o padrão clássico das organizações em defensiva: invocação de regras, transferência de responsabilidade, validação técnica. “Cumprimos normas”, “é legal”. Pode ser verdade, mas é irrelevante em matéria de reputação. O enquadramento dominante não foi “uma escola condicionada por regras injustas”, foi “uma escola que trata alunos de forma diferente”. A instituição falhou em reconhecer o impacto simbólico, em colocar-se do lado dos mais vulneráveis, em assumir liderança moral na narrativa. Limitou-se a dar explicações.

Se este modelo existe há duas décadas, o problema é ainda mais profundo: um risco conhecido, tolerado e nunca resolvido. Em comunicação de crise, chama-se risco latente. E era evidente: envolve crianças, expõe desigualdade, contradiz valores institucionais e é altamente mediático. Uma organização alinhada com a sua missão teria feito uma de três coisas: internalizar o custo e equalizar refeições, denunciar publicamente o modelo, ou liderar o debate político sobre o tema. Não fez nenhuma. Esperou. E perdeu o controlo da narrativa.

Há um problema de política pública: financiamento insuficiente, rigidez de modelos, coexistência de regimes no mesmo espaço. O enquadramento estatal pode estar a gerar desigualdade. Mas isso não absolve a escola. Instituições com missão são julgadas por um critério diferente: não o que podem fazer, mas o que escolhem fazer perante limites. E aqui a escolha foi aceitar a desigualdade como normal.

Este caso não é sobre cantinas, é sobre coerência institucional. Nas organizações, a marca não vive de campanhas, vive de consistência. Há momentos em que a verdade de uma organização se revela em pequenos detalhes. No caso dos Salesianos de Manique revelou-se num prato, e esse prato disse algo que nenhuma escola pode permitir que se diga: que nem todos os alunos são iguais, pelo menos à hora de almoço.