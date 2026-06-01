A Euribor é influenciada por vários fatores económicos e financeiros que refletem as condições do mercado interbancário na zona euro. Os principais fatores que afetam a Euribor incluem:

Política Monetária do BCE: As decisões do Banco Central Europeu (BCE) sobre as taxas de juro e políticas monetárias têm um impacto direto na Euribor. Quando o BCE altera as suas taxas diretoras, a Euribor tende a ajustar-se em conformidade.

Inflação: As expectativas de inflação na zona euro influenciam a Euribor. Uma inflação alta pode levar a aumentos nas taxas de juro para conter o aumento dos preços, enquanto uma inflação baixa pode resultar em taxas de juro mais baixas.

Crescimento Económico: O desempenho económico da zona euro afeta a Euribor. Um crescimento económico robusto pode pressionar as taxas de juro a aumentarem, enquanto uma economia em recessão pode levar a uma diminuição das taxas de juro. Por exemplo, quando uma economia está em crescimento há um aumento na produção, no emprego e no consumo. As empresas e os consumidores têm maior confiança e investem e consomem mais. A procura aumenta o que leva ao aumento generalizado dos preços (inflação).

Liquidez do Mercado Interbancário: A disponibilidade de liquidez entre os bancos influencia a Euribor. Em períodos de alta liquidez, a taxa tende a ser mais baixa, enquanto a baixa liquidez pode elevar a Euribor.

Estes fatores, entre outros, interagem para determinar a Euribor, refletindo as condições económicas e financeiras na zona euro.

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