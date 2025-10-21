Morreu Francisco Pinto Balsemão

O fundador do Expresso e da SIC morreu esta terça-feira, aos 88 anos, de causas naturais. Presidente e primeiro-ministro anunciam luto nacional.

Francisco Pinto Balsemão, chairman da Impresa, antigo primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu esta terça-feira, aos 88 anos, noticiaram a SIC e o Expresso. A Impresa diz que Pinto Balsemão morreu de “causas naturais”, tendo “os seus últimos momentos” sido “acompanhados pela família”.

Na primeira reação oficial ao desaparecimento de Francisco Pinto Balsemão, o Presidente da República escreveu uma nota de pesar. “Portugal perdeu, hoje, uma das personalidades mais marcantes dos últimos sessenta anos. Na política, na sociedade, na afirmação da liberdade de expressão e de imprensa“, escreveu Marcelo Rebelo de Sousa. “Na afirmação da liberdade de expressão e de imprensa, militando contra a censura e o exame prévio, fundando o Expresso antes do 25 de Abril, criando um novo grande grupo de comunicação social, elaborando a primeira lei de imprensa democrática, integrando o Conselho de Imprensa, lançando a SIC, revolucionando o que era a informação no final da ditadura e no início da Democracia“, acrescentou Marcelo.

A nota termina com as frases “Portugal não o esquece. Portugal nunca o esquecerá”.

Luís Montenegro, avisado sobre a morte de Francisco Pinto Balsemão em pleno Conselho Nacional do PSD, fez as primeiras declarações sobre o militante número 1 e fundador do partido. “É uma notícia muito triste de alguém que foi sempre muito próximo e muito presente, até ao fim. Sempre. Com uma palavra amiga de estima de apreciação de análise, em todas as companhas eleitorais e em todos os momentos nunca escondeu os seus pontos de vista e nos espicaçava para aprofundar os valores da social-democracia à luz do que era a situação do país e da Europa“.

No Conselho de Ministros desta quarta-feira será decretado luto nacional, informaram hoje o Presidente e o primeiro-ministro.

