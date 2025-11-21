Nos e Plágio assinalam dia internacional da televisão com box e comando de edição limitada

A edição limitada é "totalmente personalizável através de um conjunto de elementos que traduzem a arte pop, misturando cultura digital, ironia e o olhar criativo da Mariana Bossy e Mafalda Creative".

A Nos assinala o Dia Internacional da Televisão, a 21 de novembro, através de uma parceria com o podcast Plágio, das criadoras de conteúdo Mariana Bossy e Mafalda Creative, que inclui uma edição especial e limitada da box e comando da Nos.

Sob o mote “A TV é o formato, não o canal”, a colaboração tem como objetivo “assinalar o lançamento da nova experiência da TV da Nos, que é agora multiplataforma”. “Mais do que assinalar uma data simbólica, a campanha reflete a transformação da forma como vemos televisão — uma experiência que já não se vive apenas num canal, mas que acompanha as novas gerações em todos os ecrãs”, refere-se em nota de imprensa.

A colaboração resultou ainda numa edição “especial e limitada” da box e comando da Nos, “totalmente personalizável através de um conjunto de elementos que traduzem a arte pop, misturando cultura digital, ironia e o olhar criativo da Mariana Bossy e Mafalda Creative, para que os fãs possam personalizar à sua maneira e ainda um conjunto de conteúdos exclusivos, apenas disponíveis para ver na TV para os vencedores desta edição especial”.



“Hoje, a televisão é um espaço de encontro entre formatos, plataformas e estilos de vida e de diferentes públicos. A TV da Nos nasce dessa visão: mais livre, mais integrada e pensada para um público que consome conteúdo em movimento. Com o Plágio, quisemos mostrar que a TV continua a ter um papel importante na vida dos portugueses, independente da geração. E que a user experience da TV da Nos está em constante evolução”, diz António Fuzeta da Ponte, citado em comunicado.

Para os clientes Nos será ainda disponibilizado um episódio especial do Plágio na TV da Nos, no dia 21 novembro. A parceria com o Plágio “reforça o posicionamento da Nos como uma marca inovadora, culturalmente relevante e próxima dos ecossistemas digitais, capaz de falar a linguagem das novas gerações sem perder o seu papel pioneiro na evolução da televisão em Portugal”, aponta ainda a marca de telecomunicações em nota de imprensa.