Renault 5 E-Tech: O VHS que renasceu em streaming elétrico

O clássico francês dos anos 70 e 80 do século passado volta em modo elétrico, juntando um estilo nostálgico a 150 cv de potência para quem quer emoção diária, até numa viagem ao supermercado.

Se o DeLorean do “Regresso ao Futuro” precisasse de uma reforma compacta e estilosa, o Dr. Emmett Brown não teria dúvidas: escolheria o novo Renault 5 E-Tech. Há carros que compramos com a cabeça, outros com a carteira, e depois há aqueles raros exemplares que compramos com o coração, apenas para descobrir que a cabeça e a carteira também concordam.

O regresso deste mito francês não é apenas um exercício de nostalgia para quem viveu os anos 70 e 80 do século passado à boleia dos filmes em VHS. É uma aula de como pegar na história e transformá-la num objeto de desejo para a geração TikTok. A versão Iconic Cinq de 150 cv do novo Renault 5 testada pelo ECO mostra que o “pop” voltou às estradas, e desta vez, liga-se à tomada.

A primeira coisa que enche o olho neste ícone automóvel não são os números da bateria, mas o olhar. Sim, o carro olha para nós. A Renault conseguiu a proeza de humanizar os faróis dianteiros LED com uma sequência de boas-vindas que pisca o “olho” ao condutor. É um detalhe, dirão os céticos. É charme puro, respondemos nós.

O design é um triunfo do “retro-futurismo”. As linhas quadradas e robustas do R5 original estão lá, mas polidas com a sofisticação do século XXI. A grelha de ventilação no capô agora é um indicador de carga da bateria que se ilumina. As luzes traseiras verticais também estão lá, mas agora parecem lâminas de luz flutuantes que ajudam a aerodinâmica.

A versão ensaiada, na cor Amarelo Pop (que, curiosamente, vem de série, poupando uns bons euros na configuração), não passa despercebida. É impossível conduzir este carro sem sentir os olhares de aprovação, desde o senhor que se lembra do “Super 5” GT Turbo da sua juventude, até ao jovem que vê aqui um gadget sobre rodas.

O novo Renault 5 é o tipo de carro que transforma a ida ao supermercado numa mini etapa de rali, sempre dentro dos limites legais, claro, mas com aquele formigueiro nas mãos que só os carros com “alma” transmitem.

Lá dentro, a festa continua. O tablier acolchoado e os bancos em tecido denim (ganga) reciclado na versão Iconic Cinq são um abraço de conforto e estilo. Não é aquele luxo estéril de alguns alemães, nem o minimalismo clínico de certos americanos. É acolhedor, é cool e é francês.

O painel digital duplo é rápido e intuitivo, integrando o Google, o que significa que o Spotify e o Google Maps funcionam nativamente sem estarmos dependentes do telemóvel. E sim, existe um suporte específico para baguetes de vime, vendido à parte. Pode parecer um cliché, mas ilustra bem o espírito deste carro: prático, mas com sentido de humor.

































Um “kart” com maneiras refinadas

Mas um carro bonito parado de nada serve se for aborrecido em movimento. Felizmente, o R5 E-Tech herdou o ADN de diversão da marca. Com 150 cv (110 kW) e um binário imediato de 245 Nm, este pequeno francês despacha os 0 aos 100 km/h em menos de 8 segundos. Pode não parecer um foguete no papel, mas, na prática, a história é outra.

Em cidade, é o rei da selva de betão. Ágil, com um raio de viragem curto e uma suspensão traseira multilink (uma raridade neste segmento que costuma ser reservada a carros maiores), o R5 absorve as empedradas ruas de Lisboa com uma compostura invejável. Não saltita nas lombas como um coelho assustado, mantendo-se plantado e maduro.

Quando selecionamos o modo “Sport”, a magia acontece. A direção ganha peso, o acelerador fica mais reativo e o carro convida a curvas mais atrevidas. Não é um desportivo puro e duro, mas a bateria de 52 kWh montada no chão baixa o centro de gravidade, colando-o à estrada. É uma condução que nos faz sorrir, sendo fluida e previsível. É o tipo de carro que transformamos a ida ao supermercado numa mini etapa de rali, sempre dentro dos limites legais, claro, mas com aquele formigueiro nas mãos que só os carros com “alma” transmitem.

Colocando de lado a nostalgia e a diversão ao volante, a frieza dos números leva-nos um passo atrás, mas não é suficiente para apagar o sorriso rasgado de orelha a orelha. A unidade ensaiada pelo ECO, na versão topo de gama Iconic Cinq, tem um preço de 38.100 euros. Contudo, é importante sublinhar que a porta de entrada para esta diversão elétrica começa nos 33 mil euros com a versão Techno (bateria de 52 kWh).

O espaço nos bancos traseiros é “aconchegante” (leia-se: apertado para adultos altos) e a bagageira de 326 litros é honesta, mas não vai levar as mudanças de casa. Mas criticar o R5 por isso seria como criticar um croissant por largar migalhas: faz parte da experiência.

Para o que oferece — 150 cv e uma bateria de 52 kWh — o preço da versão ensaiada coloca-o num patamar competitivo, embora não seja uma pechincha. Mas aqui entra o conceito de valor. O que está a comprar não é apenas um meio de transporte, mas um automóvel com um nível de equipamento premium, bomba de calor de série (essencial para a eficiência no inverno), carregamento bidirecional V2L (pode carregar a bicicleta elétrica ou a máquina de café com a bateria do carro) e uma qualidade de construção que está uns furos acima da concorrência direta.

A autonomia anunciada é de 410 km (ciclo WLTP). No mundo real, numa condução mista e sem grandes preocupações de poupança, conseguimos cumprir cerca de 330 km. Em cidade, onde o sistema de regeneração brilha, aproximamo-nos muito dos 400 km. Para um carro que vai viver 90% da sua vida na malha urbana e periurbana, é mais do que suficiente para carregar apenas uma vez por semana.

O Renault 5 E-Tech não é perfeito. O espaço nos bancos traseiros é “aconchegante” (leia-se: apertado para adultos altos) e a bagageira de 326 litros é honesta, mas não vai levar as mudanças de casa. Mas criticar o R5 por isso seria como criticar um croissant por largar migalhas: faz parte da experiência.

Este é um automóvel que consegue a proeza rara de agradar a gregos e troianos. Serve o executivo que quer estilo nas deslocações diárias, a família jovem que precisa de um segundo carro prático e fiável, e o entusiasta que, embora tenha abraçado a eletrificação, sentia falta de um carro com personalidade.

A Renault não se limitou a colocar um motor elétrico numa carcaça antiga. Reinventou um ícone, mantendo a sua essência de liberdade e alegria. É um utilitário chic, tecnologicamente avançado e, acima de tudo, divertido. Se o objetivo era criar um carro elétrico que não fosse apenas um eletrodoméstico com rodas, a missão foi cumprida com distinção. O R5 está de volta, e a estrada ficou, subitamente, muito mais colorida.

