Quer descobrir quem ganhou o Natal?

Andreia Vaz (Worten), António Fuzeta da Ponte (Nos), Luis Lobato Almeida (Pingo Doce), Diego Costa Pinto (Nova IMS) e Margarida Costa e Rui Borges (Yada Yada) são os oradores.

Mais do que uma época forte em vendas, o Natal é um dos momentos mais estratégicos para as marcas que querem construir relevância, memória e afinidade emocional com os consumidores.

É a partir desta premissa que nasce o evento “Quem ganhou o Natal?”, onde serão apresentados os resultados do estudo da Yada Yada – Evidence Based Marketing sobre as principais campanhas natalícias de 2025.

Mais do que medir investimento ou notoriedade, o estudo procurou perceber que anúncios criaram impacto real na memória das pessoas. Para isso, foi utilizada a metodologia desenvolvida por Jenni Romaniuk, cientista do Ehrenberg Bass Institute, um centro de marketing baseado em evidência, onde são utilizados dados e resultados concretos para criar estratégias mais eficazes e rentáveis.

No dia 22 de janeiro, no Estúdio ECO, o encontro vai contar com a participação de Rui Borges, da Yada Yada – Evidence Based Marketing, Luis Lobato Almeida, brand marketing director do Pingo Doce, Andreia Vaz, head of brand & customer experience da Worten, António Fuzeta da Ponte, diretor de marca e comunicação da Nos, Diego Costa Pinto, professor na NOVA IMS, e Margarida Costa, da Yada Yada — Evidence Based Marketing, em dois painéis com moderação de Carla Borges Ferreira, diretora executiva do +M.

Pode consultar o programa e/ou inscrever-se (gratuitamente) aqui.