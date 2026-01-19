M Public Relations reforça carteira de clientes

A M Public Relations entra em 2026 com um novo reforço na equipa de consultores, assim como uma expansão da sua parceria com a Galp e novos clientes.

A M Public Relations passou a trabalhar a gestão de redes sociais da Galp, depois de assumir desde 2018 a assessoria de imprensa da empresa energética. Esta é uma das principais novidades da sua carteira de clientes, nos quais se agora também incluem Corcoran Atlantic, Ferreira de Sá e Myka.

Na área da comunicação, um dos mais recentes clientes é a imobiliária norte-americana Corcoran Atlantic, que abriu escritório em Lisboa em 2025 para iniciar atividade no mercado português residencial de luxo. Outro cliente é a empresa portuguesa Ferreira de Sá, a referência no setor das tapeçarias de luxo a nível europeu e que comemora este ano o seu 80.º aniversário.

A agência liderada por Daniel Vaz começou ainda a trabalhar a estratégia de comunicação e assessoria de imprensa da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venerologia (SPDV), além de assegurar a comunicação, gestão de redes sociais e marketing de influência da Myka, marca de iogurte grego artesanal.

A equipa de consultores da MPR também foi reforçada com a contratação de Inês Filipe. Licenciada em Comunicação Social, Inês Filipe conta com um percurso de quatro anos na Lift Consulting, onde trabalhou na área de Corporate, prestando consultoria estratégica a organizações como a Microsoft, a Unicre e a The Navigator Company.

Durante o seu percurso na Lift Consulting, Inês Filipe esteve durante um ano a desempenhar funções de PR Manager em regime de outsourcing na Microsoft, sendo responsável pela comunicação externa e pelo suporte à comunicação interna. Antes, integrou a YoungNetwork Group, onde trabalhou a comunicação de marcas como a Lenovo, a Rumos e a Vulcano.

Recorde-se que a M Public Relations conta com clientes como o Millennium bcp, Fundação Calouste Gulbenkian, Lidl, Amorim Luxury, Symington Family Estates, entre outros. O grupo JLM&A, no qual a agência se integra, foi recentemente adquirido pela Kreab Worlwide, tornando-se na Kreab Portugal.