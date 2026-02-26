Premier League aposta no seu próprio serviço de streaming

A plataforma de streaming da principal liga de futebol inglesa vai ser lançada em Singapura este ano. Em Portugal, a Dazn detém os direitos até 2028.

A Premier League vai lançar o seu próprio serviço de streaming em Singapura este ano. A principal competição de futebol do Reino Unido poderá fornecer este serviço noutros países, sendo a primeira vez que a Premier League venderá jogos ao vivo diretamente aos adeptos, avança o Financial Times. Em Portugal, a Dazn detém os direitos até 2028.

“Pela primeira vez, vamos dirigir-nos diretamente ao consumidor”, revelou Richard Masters, o diretor executivo da Premier League. “Passaremos a ter os nossos próprios clientes – creio que essa é a grande mudança. Isso significa aprofundar aspetos como a promoção e a fixação de preços, todo o tipo de coisas. É por isso que este é um passo importante para nós”, acrescentou.

O serviço, que terá como nome “Premier League Plus”, foi desenvolvido em parceria com a StarHub, o seu parceiro de transmissão na Singapura.

Apesar de os acordos tradicionais com as emissoras, como a Sky Sports no Reino Unido, continuem a ser a base do negócio de media da Premier League, o responsável destaca que quer controlar a sua própria plataforma, uma vez que oferece “opções” futuras em determinados mercados.

Os acordos internacionais de transmissão representam mais de metade da receita de media da liga. De acordo com dados da Enders Analysis, a Premier League arrecadou 2,1 mil milhões de euros através da venda dos direitos televisivos, superior à combinação da liga espanhola, alemã, italiana e francesa – que totalizam cerca de 1,4 mil milhões de euros.

Para comparação, a Liga Portugal antecipa cerca de 300 milhões de euros por cada ano resultante da centralização dos direitos, cuja componente regulatória está neste momento em processo de conclusão.

A aposta da Premier League surge depois de ter decidido internalizar a produção dos seus jogos no final de 2024, encerrando uma relação de mais de duas décadas com a agência de marketing desportivo IMG, que tratava da produção para as emissoras internacionais.