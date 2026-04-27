Finanças mudam comunicações com contribuintes

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) anunciou esta segudnda-feira que irá adotar um novo modelo de impressão e expedição de comunicações, deixando de enviar cartas-envelope, segundo uma nota divulgada pela entidade.

Assim, as comunicações enviadas pela AT, no âmbito do processo de modernização dos seus serviços, irão “adotar um novo modelo de impressão e expedição de comunicações”, deixando de ser enviadas comunicações em carta-envelope.

Este novo formato será já utilizado nas notas de cobrança do “Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a emitir proximamente aos contribuintes”, destacou.

A AT realçou que “todas as notas de cobrança emitidas no novo formato mantêm plena validade legal e operacional, assegurando a continuidade e segurança dos procedimentos”.