Serviço da Lusa interrompido devido a greve

Os trabalhadores da Lusa estão em greve, com concentração frente à Assembleia da República, em desacordo com os estatutos da agência. A linha está interrompida.

Os trabalhadores da Lusa estão em greve devido “ao desacordo com os estatutos da agência”, o que levou à interrupção do serviço. “O serviço da Lusa foi interrompido às 00h01 desta quarta-feira devido a uma greve dos trabalhadores da agência. O serviço poderá ser restabelecido caso existam condições para tal”, escreve a agência noticiosa no seu site.

Os trabalhadores decidiram recorrer à greve devido ao que consideram ser riscos de “influência política e de governamentalização” que foram introduzidos pelos novos estatutos da agência de notícias, assim como pela falta de explicações sobre o plano de rescisões e sobre a estratégia de reforço dos quadros. Está prevista uma concentração em frente à Assembleia da República.

Durante esta tarde, a Assembleia da República vai discutir, em plenário, os projetos de Lei do PS, IL, PCP e Livre e os projetos de resolução do Chega e do BE, que pretendem alterar o modelo societário e os estatutos atualmente em vigor.

Em 12 de março, estes trabalhadores já estiveram em greve parcial contra a reestruturação da empresa e o novo modelo de governação.