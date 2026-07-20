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Santini transforma Sporting em gelado

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"Esta colaboração leva a identidade do Sporting para além do relvado e transforma-a em algo que se pode, literalmente, saborear", descreve a Santini. 

Iogurte grego, meloa e hortelã. É assim que a Santini traduz o Sporting CP, agora também um sabor de gelado. A colaboração entre as duas marcas surge para apresentar o novo equipamento do clube para a época 2026/2027 e inspira-se nas listas verdes e brancas das camisolas dos jogadores.

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Assim, e para assinalar o momento, “a Santini vestiu-se de verde e branco e criou o Picolini Sporting Santini, uma edição exclusiva inspirada nas listas leoninas“, descreve a marca de gelados.

Esta colaboração leva a identidade do Sporting para além do relvado e transforma-a em algo que se pode, literalmente, saborear“, prossegue a Santini.

 

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