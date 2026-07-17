As escolhas de… Carlos Amaro

Carlos Amaro é sócio da Pares com experiência essencialmente nas áreas de Direito Comercial e Societário, Contencioso, Arbitragem e Propriedade Intelectual. Estas são as suas escolhas.

Na edição de junho da revista Advocatus, Carlos Amaro, sócio da Pares desde 2015, com experiência essencialmente nas áreas de Direito Comercial e Societário, Contencioso, Arbitragem e Propriedade Intelectual, partilhou as suas escolhas.

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Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

Guerra e paz (Tolstoi). Conquistadores, como Portugal forjou o primeiro Império Global (Roger Crowley).

O filme que nunca perde…

Guerra das Estrelas, O Padrinho, 1917. Gosto muito de comédias e aí tenho um favorito: Antes só que mal acompanhado, com o irrepetível John Candy e o Steve Martin ainda muito novo.

Uma série de sempre…

Segurança Nacional, Game of Thrones, Succession e sem dúvida Breaking Bad. Claro que as minhas favoritas são as séries portuguesas Frágil e Emília, mas admito que sou muito suspeito nesta escolha…

A viagem de eleição…

Bijagós (Guiné), Quilálea (Moçambique), Pulau Tioman (Malásia), Marrocos. Sítio mais paradisíaco: Ilha de Bawah na Indonésia e depois as cidades, Nova Iorque, Hong kong, Paris, Londres, Chicago, Bangkok, Tóquio, Rio de Janeiro.

Uma memória…

Jorge Nuno Pinto da Costa foi diversas vezes queixoso de crimes de abuso de liberdade de imprensa contra um jornal que eu defendia, o que me obrigava a deslocar inúmeras vezes ao Porto, muitas delas em vão, por falta de comparência do próprio queixoso. Certa vez, quando finalmente estava a prestar declarações, Pinto da Costa disse que só tinha mais 30 minutos porque tinha de se ausentar para Madrid, onde o Porto jogava nessa noite. A Juíza perguntou-me se me opunha a que o queixoso se ausentasse. Respondi que, por uma questão de patriotismo futebolístico, nada tinha a opor à ausência, desde que o queixoso garantisse que ia jogar!

Na secretária nunca falta(m)…

Espaço, odeio ter a secretária atulhada.

A primeira coisa que faz quando acorda…

Abrir a janela e ver o Tejo e o mar.

O primeiro despertador toca às…

Normalmente 2 minutos depois de acordar.

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Um mergulho no mar, no Verão.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Descalçar-me.

Os tempos livres são para…

Golfe. Degustar uma refeição com a mulher, filhos, nora, genro e dentro em pouco com a minha neta. Fazer o mesmo com os amigos. Pilotar tudo o que se move, bicicletas, barcos, aviões, carros e motas.

Um lema de vida…

A vida devolve sempre.