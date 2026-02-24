As escolhas de… Pedro Mota Pinho

Pedro Mota Pinho é sócio fundador da Art, Rock & Sports com experiência essencialmente nas áreas de Direito do Desporto e do Entretenimento. Estas são as suas escolhas.

Na edição de fevereiro da revista Advocatus, Pedro Mota Pinho, sócio fundador da Art, Rock & Sports, com experiência essencialmente nas áreas de Direito do Desporto e do Entretenimento, partilhou as suas escolhas.

O livro favorito

Meditações, do Imperador Marco Aurélio

O filme que nunca perde…

O Padrinho

Uma série de sempre…

The Office

A viagem de eleição…

Viagem à Terra Santa.

Uma memória…

O meu primeiro caso na FIFA: FC Porto contra um clube asiático. Por ser o primeiro, mas também pelas circunstâncias do caso, o clube em questão tinha encerrado e sido refundando durante a pendência do processo. Vencemos o caso, e o meu chefe, Hugo Nunes, assim como o presidente Pinto da Costa deram-me os parabéns. Ainda hoje guardo cópia dessa decisão.

Na secretária nunca falta(m)…

Uma caneta e um caderno.

A primeira coisa que faz quando acorda…

Ver as notificações no telemóvel.

O primeiro despertador toca às…

7h00

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Caminhar à beira mar.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Ouvir música.

Os tempos livres são para…

Estar com amigos e família.

Um lema de vida…

“Não há dos mundos terrestres um caminho fácil até às estrelas” (Séneca, Hércules). Por outras palavras, o obstáculo é o caminho.