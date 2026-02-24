Pedro Mota Pinho é sócio fundador da Art, Rock & Sports com experiência essencialmente nas áreas de Direito do Desporto e do Entretenimento. Estas são as suas escolhas.
Na edição de fevereiro da revista Advocatus, Pedro Mota Pinho, sócio fundador da Art, Rock & Sports, com experiência essencialmente nas áreas de Direito do Desporto e do Entretenimento, partilhou as suas escolhas.
Estas são as suas escolhas!
O livro favorito
Meditações, do Imperador Marco Aurélio
O filme que nunca perde…
O Padrinho
Uma série de sempre…
The Office
A viagem de eleição…
Viagem à Terra Santa.
Uma memória…
O meu primeiro caso na FIFA: FC Porto contra um clube asiático. Por ser o primeiro, mas também pelas circunstâncias do caso, o clube em questão tinha encerrado e sido refundando durante a pendência do processo. Vencemos o caso, e o meu chefe, Hugo Nunes, assim como o presidente Pinto da Costa deram-me os parabéns. Ainda hoje guardo cópia dessa decisão.
Na secretária nunca falta(m)…
Uma caneta e um caderno.
A primeira coisa que faz quando acorda…
Ver as notificações no telemóvel.
O primeiro despertador toca às…
7h00
Para começar bem o dia nada melhor do que…
Caminhar à beira mar.
A primeira coisa que faz quando chega a casa…
Ouvir música.
Os tempos livres são para…
Estar com amigos e família.
Um lema de vida…
“Não há dos mundos terrestres um caminho fácil até às estrelas” (Séneca, Hércules). Por outras palavras, o obstáculo é o caminho.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
As escolhas de… Pedro Mota Pinho
{{ noCommentsLabel }}