As escolhas de… Sébastien Coquard

Sébastien Coquard é sócio da Pérez-Llorca com experiência essencialmente nas áreas de M&A e Infraestruturas. Estas são as suas escolhas.
Estas são as suas escolhas!
O livro favorito
Os pilares da terra de Ken Follet.
O filme que nunca perde…
Os prisioneiros de Shawshank.
Uma série de sempre…
Breaking Bad
A viagem de eleição…
Austrália/Nova Zelândia
Uma memória…
O dia em que o chief investment officer de umas das empresas em que trabalhei me liga a um domingo de férias e me diz: “preciso que canceles as férias e faças a mala, temos de ir para o Brasil daqui a dois dias, temos um projecto novo a começar e temos até ao final da semana para chegar a um acordo”.
Na secretária nunca falta(m)…
Café e um bloco de notas.
A primeira coisa que faz quando acorda…
Ver os emails, um péssimo hábito adquirido há vários anos, difícil de remediar.
O primeiro despertador toca às…
6h00
Para começar bem o dia nada melhor do que…
Fazer desporto
A primeira coisa que faz quando chega a casa…
Tiro os sapatos
Os tempos livres são para…
Correr, aproveitar o pôr do sol, comer um bom peixe grelhado e, no geral, partilhar bons momentos com a família e os amigos
Um lema de vida…
Go one more!
