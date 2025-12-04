As escolhas de...

As escolhas de… Sébastien Coquard

Sébastien Coquard é sócio da Pérez-Llorca com experiência essencialmente nas áreas de M&A e Infraestruturas. Estas são as suas escolhas.

Na edição de novembro da revista Advocatus, Sébastien Coquard, sócio da Pérez-Llorca desde 2025, com experiência essencialmente nas áreas de M&A e Infraestruturas, partilhou as suas escolhas.

Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

Os pilares da terra de Ken Follet.

O filme que nunca perde…

Os prisioneiros de Shawshank.

Uma série de sempre…

Breaking Bad

A viagem de eleição…

Austrália/Nova Zelândia

Uma memória…

O dia em que o chief investment officer de umas das empresas em que trabalhei me liga a um domingo de férias e me diz: “preciso que canceles as férias e faças a mala, temos de ir para o Brasil daqui a dois dias, temos um projecto novo a começar e temos até ao final da semana para chegar a um acordo”.

Na secretária nunca falta(m)…

Café e um bloco de notas.

A primeira coisa que faz quando acorda…

Ver os emails, um péssimo hábito adquirido há vários anos, difícil de remediar.

O primeiro despertador toca às…

6h00

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Fazer desporto

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Tiro os sapatos

Os tempos livres são para…

Correr, aproveitar o pôr do sol, comer um bom peixe grelhado e, no geral, partilhar bons momentos com a família e os amigos

Um lema de vida…

Go one more!

