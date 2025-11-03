As escolhas de… João Cabral Pessoa

João Cabral Pessoa é associado da Melo Alves com experiência essencialmente nas áreas de contencioso, laboral, imobiliário e societário. Estas são as suas escolhas.
O livro favorito
“A Desobediência Civil”, de Henry David Thoreau
O filme que nunca perde…
Penso que terei de eleger “The Shawshank Redemption” ou “Seven”.
Uma série de sempre…
Seinfeld
A viagem de eleição…
Gostaria muito de visitar o Japão, pela mistura de modernidade e tradição. Das que já visitei, sem dúvida foi Nova Iorque!
Uma memória…
Um caso em que defendi um trabalhador que tinha sido despedido injustamente (e precisava muito do emprego para sustentar a família), mas que foi readmitido no final do processo.
Na secretária nunca falta(m)…
Nunca falta o computador portátil, bloco de notas, uma garrafa de água e um chocolate para dar energia.
A primeira coisa que faz quando acorda…
Desligo o despertador, tomo banho e preparo-me para sair de casa. Gosto de manter uma rotina simples e prática logo de manhã.
O primeiro despertador toca às…
6h45
Para começar bem o dia nada melhor do que…
Exercício físico
A primeira coisa que faz quando chega a casa…
A primeira coisa que faço quando chego a casa é tirar os sapatos e mudar de roupa. Depois disso, gosto de tirar uns minutos para relaxar e descontrair um pouco. Tento mesmo evitar pegar no telemóvel nessa fase, para não me deixar levar logo pela correria de novo.
Os tempos livres são para…
Ler, ouvir música e de estar com a família e os amigos.
Um lema de vida…
Com trabalho, foco e dedicação, o céu é o limite!
