Líder do PSD/Madeira sem medo de desentendimentos com Montenegro

O líder do PSD/Madeira afirmou no sábado à noite que já fez as pazes com primeiro-ministro, Luís Montenegro, mas assegurou não ter medo de desentendimentos quando se trata de defender os direitos dos madeirenses. Miguel Albuquerque, também líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP) falava no Porto Santo, no tradicional comício de verão que assinala a reentrada política na região autónoma.

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No discurso, Miguel Albuquerque sublinhou que a autonomia política “é uma conquista fundamental” que “só subsiste se os madeirenses e porto-santenses continuarem a defendê-la“, apelando às novas gerações para que continuem “imbuídas deste espírito”. “Não há consensos, não há diálogos quando se trata dos nossos direitos fundamentais. Vocês sabem que eu agora já fiz as pazes com o primeiro-ministro, mas tive desentendimentos que eu não tenho medo de enfrentar quando os direitos da Madeira não são salvaguardados“, declarou.

O social-democrata alertou também para os políticos “que estão sempre aos beijos”, porque “normalmente querem ser amados” e “nunca tomam decisões”. “Porque as decisões boas normalmente contrariam sempre alguns interesses. Por isso atenção“, reforçou.

Miguel Albuquerque destacou, por outro lado, o crescimento económico consecutivo na Madeira, nos últimos 61 meses, considerando que se trata de um orgulho e que continuará com o seu executivo. Disse também que quer que “fique claro” que não faz consensos com a oposição, acusando esses partidos de “delírios” e de divulgarem mentiras.

“E o povo não confia neles. Por isso, há 50 anos eles estão na oposição e o povo é sábio e vai mantê-los na oposição porque eles não conseguem governar a Madeira e com eles a governar a Madeira afundava“, afirmou. “É conversa fiada, esmolas e festas”, reforçou, acrescentando: “Não fazem nada […] e depois ainda vêm reclamar do governo para fazer casas quando eles nem uma casa para cachorros conseguem fazer”.

Sobre a ilha do Porto Santo, prometeu construir mais habitação em articulação com o presidente da Câmara, Nuno Batista (PSD), e adiantou que as obras das salinas, de expansão do campo de golfe e de desobstrução de canais e ribeiros na ilha arrancam em setembro.

Nuno Batista, por sua vez, destacou os investimentos feitos no Porto Santo, deixando críticas, por outro lado, ao problema da mobilidade que afeta os porto-santenses com a falta de voos no inverno.

O autarca disse não ter condições para resolver esse problema sozinho e apelou à sociedade e aos atores políticos para que deem “voz a este problema”. Nuno Batista acrescentou que a situação é “inadmissível”, vincando: “Enquanto não estiver resolvida, eu jamais me calarei”.