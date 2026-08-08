Riscos & Produtos

Seguros embedded: o que são e como funcionam?

  • Carolina Neves Carvalho
  • 8 Agosto 2026

O mercado europeu de seguros embedded deverá crescer de 3,05 mil milhões de dólares em 2025 para 18,29 mil milhões até 2031, segundo a consultora Mordor Intelligence. Saiba o que são estes seguros.

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  1. O que são e onde já estão os seguros embedded?

  2. Existe o risco de contratar um seguro sem perceber?

  3. Posso recusar um seguro embedded?

  4. Que vantagens tem para o consumidor?

  5. Qual é o papel dos dados e das APIs?

  6. Porque é que este modelo não está mais disseminado em Portugal?