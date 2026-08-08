Seguros embedded: o que são e como funcionam?

O que são e onde já estão os seguros embedded? 1 de 6

Um seguro embedded é aquele que deixa de ser contratado à parte, junto de uma seguradora, e passa a estar integrado na compra de outro produto ou serviço, por exemplo, a proteção de um smartphone adicionada no checkout de uma loja, ou o seguro de cancelamento de uma viagem sugerido na própria reserva do voo.

O conceito existe há décadas, mas ganhou impulso com a digitalização do comércio. Atualmente, a proposta, a emissão da apólice e o envio da documentação podem acontecer em segundos sem que o cliente saia da página onde está a comprar. Já está presente nos serviços financeiros (cartões, créditos, pagamentos digitais), nas telecomunicações (proteção de smartphones e tablets), na mobilidade (aluguer e compra de veículos), no comércio eletrónico (garantias alargadas), nas viagens (seguros de cancelamento) ou no imobiliário (proteção de renda).

João Madureira, chief growth officer da Habit, sublinha que o que distingue este modelo é o momento em que a proteção é oferecida: “o objetivo não é vender mais seguros, mas sim disponibilizar a proteção adequada, no momento em que a necessidade ou o risco surgem naturalmente”.