As escolhas de… Raquel Goldschmidt

Raquel Goldschmidt é associada da MFA Legal com experiência essencialmente nas áreas de Penal e Contraordenacional. Estas são as suas escolhas.

Na edição de dezembro/janeiro da revista Advocatus, Raquel Goldschmidt, associada da MFA Legal desde 2023, com experiência essencialmente nas áreas de Penal e Contraordenacional, partilhou as suas escolhas.

Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

Escolher apenas um livro é uma tarefa difícil. Tenderia a dizer qualquer livro da Dulce Maria Cardoso, com destaque para “O Retorno”. Neste momento, estou a ler “O enigma de Israel” do Henrique Cymerman e recomendo muito.

O filme que nunca perde…

Sou uma eterna fã de todos os filmes da Disney/Pixar, os quais contêm sempre mensagens importantes, quer para crianças, quer para adultos. Destaco o Inside Out (1 e 2) e o Coco.

Uma série de sempre…

Só há uma resposta possível: Friends.

A viagem de eleição…

A Bucket List é longa. Itália nunca desilude. Destinos de sonho: Islândia, Austrália e Nova Zelândia.

Uma memória…

É difícil destacar só uma memória. Diria que o primeiro julgamento e a primeira vitória são um marco na carreira. No mais, trabalhar em contencioso criminal significa estar sempre a percorrer Portugal em diligências. Nunca me esquecerei do dia em que levei o meu pai comigo a Miranda do Douro, onde ia ter uma leitura de sentença. Estávamos a almoçar e eu tinha de ir para o Tribunal. O meu pai perguntou se lhe poderiam guardar o prato e a mesa para que ele me pudesse levar. A funcionária do restaurante disse para ele ficar a comer que ela me levava lá. E assim foi. Fui conduzida pela senhora simpática do restaurante até ao Tribunal.

Na secretária nunca falta(m)…

Agenda, café, água e marcadores pastel em várias cores.

A primeira coisa que faz quando acorda…

Espreguiçar, lavar os dentes e fazer o meu galão.

O primeiro despertador toca às…

O primeiro toca às 7h50 – depois começa a saga do snooze (temos uma relação complicada).

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Um galão e música. Essencial.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Tirar os sapatos, trocar para roupa confortável e atirar-me alegremente para o sofá (nem que seja por 5 minutos).

Os tempos livres são para…

Passear, passar tempo com amigos e família e ver o meu Sporting.

Um lema de vida…

Não tenho um lema de vida (poderia dizer, enquanto admiradora da Disney, que o meu lema é “Hakuna Matata”). Diria que procuro levar a vida com empatia e amor pelo próximo. Todos temos as nossas batalhas ocultas. Entre os problemas e os conflitos que existem na vida e não conseguimos evitar, cabe a cada um de nós procurar remar contracorrente e fazer diferente e melhor.