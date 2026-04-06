As escolhas de… Sofia Fernandes Martins

Sofia Fernandes Martins é head of tax da Fieldfisher Portugal com experiência essencialmente na área de Direito Fiscal. Estas são as suas escolhas.

Na edição de março da revista Advocatus, Sofia Fernandes Martins, head of tax da Fieldfisher Portugal, com experiência essencialmente na área de Direito Fiscal, partilhou as suas escolhas.

Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

“Cem Anos de Solidão”, de Gabriel García Márquez – pela forma magistral como transforma vidas, memórias e relações numa narrativa inesquecível, capaz de revelar a profundidade e a poesia que existem no quotidiano.

(Muito perto, no pódio, também estão “O Amor nos Tempos de Cólera”, de Gabriel García Márquez, e “Paula Rego por Paula Rego”, de Anabela Mota Ribeiro – obras que admiro pela força emocional, pela beleza das imagens que evocam e pelo legado que transmitem).

O filme que nunca perde…

“Lost in Translation”, escrito e realizado por Sofia Coppola. Gosto da delicadeza com que mostra encontros improváveis e a estranha familiaridade que, às vezes, é possível encontrar nos lugares mais longínquos.

Uma série de sempre…

“Downton Abbey”, pela elegância, e “Peaky Blinders”, pela intensidade. Dois universos distintos, mas igualmente irresistíveis.

A viagem de eleição…

Costa Rica, pela natureza exuberante e pela serenidade contagiante; e a Ilha do Pico, nos Açores, um dos lugares onde o silêncio, o mar e a paisagem se encontram de forma absolutamente única.

Uma memória…

Guardo a memória de um projeto que começou com mais dúvidas do que certezas. A forma como cada desafio foi vivido pelos seus diferentes intervenientes ensinou‑me que o rigor é essencial – mas que a persistência, quando genuinamente partilhada, dá o mote à transformação.

Na secretária nunca falta(m)…

Água e arrumação – a combinação ideal para que tudo à volta flua melhor.

A primeira coisa que faz quando acorda…

Abro as janelas, deixo entrar a luz e só depois começo verdadeiramente o dia.

O primeiro despertador toca às…

07h15…07h25…07h35… Enfim…

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Um café longo, bem quente e cremoso e alguns minutos de silêncio.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Tiro uns minutos para abrandar a velocidade, deixar o dia assentar e ir ao encontro de quem me é mais querido.

Os tempos livres são para…

Viajar, ler e descobrir novos restaurantes (de preferência, de cozinha japonesa) e lugares com histórias para contar.

Um lema de vida…

Fazer o melhor possível, com propósito e com a serenidade necessária para apreciar cada passo do caminho.