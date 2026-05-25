As escolhas de...

As escolhas de… Ricardo Codeço

Ricardo Codeço é sócio da Pragma Advogados com experiência essencialmente nas áreas de fiscal, contencioso tributário e fiscalidade internacional. Estas são as suas escolhas.

Na edição de maio da revista Advocatus, Ricardo Codeço, sócio da Pragma Advogados, com experiência essencialmente nas áreas de fiscal, contencioso tributário e fiscalidade internacional, partilhou as suas escolhas.

Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Ngozi Adichie. É um livro forte sobre guerra, identidade e escolhas humanas, daqueles que ficam a ecoar muito depois da última página. Do que li mais recentemente, gostei muito do Jacarandá, do Gael Faye e, num estilo diferente, do Maus do Art Spiegelman.

O filme que nunca perde…

A trilogia do The Godfather, pela forma como mistura poder, família e moralidade sem simplificações. E, com risco reputacional calculado, admito que White Chicks continua a ter um lugar especial no meu sentido de humor.

Leonor Gonçalves/ECO

Uma série de sempre…

Game of Thrones. Não se encaixava bem no meu perfil típico de consumo de séries, mas acabei completamente rendido. Vi religiosamente os episódios à medida que foram saindo e ainda mergulhei nos livros. Passaram-se muitos anos e ainda não recuperei do Red Wedding.

A viagem de eleição…

Gostava de voltar à Tailândia com tempo e de fazer a ligação ao Vietname. Tenho um fascínio pela Ásia: China, Hong Kong, Japão… a ideia de me “perder” por lá parece-me sempre um bom plano.

Uma memória…

31 de dezembro, fim de ano, tudo a correr contra o relógio. Entrei pelas traseiras de um Serviço de Finanças antes da abertura para travar uma venda em execução fiscal marcada para a primeira hora. Correu bem e foi daquelas vezes em que a profissão parece um sprint até à linha de meta, com direito a alívio mesmo no último segundo. Saí do Serviço de Finanças a sentir-me o Harvey Specter…

Na secretária nunca falta(m)…

Headphones, sem dúvida. A música é o meu botão de foco, porque me ajuda a criar um espaço próprio no meio do ruído.

A primeira coisa que faz quando acorda…

Reclamo um pouco da vida… até chegar ao café. A partir daí, tudo melhora.

O primeiro despertador toca às…

7h30. Depois 7h31. Depois 7h32. E são adiados por essa mesma ordem.

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Ver o mar. Nem sempre consigo, mas quando acontece melhora significativamente o início do dia.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Abrir o armário das bolachas. É um ritual pouco sofisticado, mas muito eficaz.

Os tempos livres são para…

Estar com a família e amigos, fazer desporto, ler, ouvir música e, quando sobra tempo, investir em projetos pessoais fora da esfera profissional.

Um lema de vida…

Desconfio sempre de lemas e frases feitas. Ainda assim, tento aceitar o que a vida traz, mas nunca resignado.

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