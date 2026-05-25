As escolhas de… Ricardo Codeço

Ricardo Codeço é sócio da Pragma Advogados com experiência essencialmente nas áreas de fiscal, contencioso tributário e fiscalidade internacional. Estas são as suas escolhas.

Na edição de maio da revista Advocatus, Ricardo Codeço, sócio da Pragma Advogados, com experiência essencialmente nas áreas de fiscal, contencioso tributário e fiscalidade internacional, partilhou as suas escolhas.

Estas são as suas escolhas!

O livro favorito

Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Ngozi Adichie. É um livro forte sobre guerra, identidade e escolhas humanas, daqueles que ficam a ecoar muito depois da última página. Do que li mais recentemente, gostei muito do Jacarandá, do Gael Faye e, num estilo diferente, do Maus do Art Spiegelman.

O filme que nunca perde…

A trilogia do The Godfather, pela forma como mistura poder, família e moralidade sem simplificações. E, com risco reputacional calculado, admito que White Chicks continua a ter um lugar especial no meu sentido de humor.

Uma série de sempre…

Game of Thrones. Não se encaixava bem no meu perfil típico de consumo de séries, mas acabei completamente rendido. Vi religiosamente os episódios à medida que foram saindo e ainda mergulhei nos livros. Passaram-se muitos anos e ainda não recuperei do Red Wedding.

A viagem de eleição…

Gostava de voltar à Tailândia com tempo e de fazer a ligação ao Vietname. Tenho um fascínio pela Ásia: China, Hong Kong, Japão… a ideia de me “perder” por lá parece-me sempre um bom plano.

Uma memória…

31 de dezembro, fim de ano, tudo a correr contra o relógio. Entrei pelas traseiras de um Serviço de Finanças antes da abertura para travar uma venda em execução fiscal marcada para a primeira hora. Correu bem e foi daquelas vezes em que a profissão parece um sprint até à linha de meta, com direito a alívio mesmo no último segundo. Saí do Serviço de Finanças a sentir-me o Harvey Specter…

Na secretária nunca falta(m)…

Headphones, sem dúvida. A música é o meu botão de foco, porque me ajuda a criar um espaço próprio no meio do ruído.

A primeira coisa que faz quando acorda…

Reclamo um pouco da vida… até chegar ao café. A partir daí, tudo melhora.

O primeiro despertador toca às…

7h30. Depois 7h31. Depois 7h32. E são adiados por essa mesma ordem.

Para começar bem o dia nada melhor do que…

Ver o mar. Nem sempre consigo, mas quando acontece melhora significativamente o início do dia.

A primeira coisa que faz quando chega a casa…

Abrir o armário das bolachas. É um ritual pouco sofisticado, mas muito eficaz.

Os tempos livres são para…

Estar com a família e amigos, fazer desporto, ler, ouvir música e, quando sobra tempo, investir em projetos pessoais fora da esfera profissional.

Um lema de vida…

Desconfio sempre de lemas e frases feitas. Ainda assim, tento aceitar o que a vida traz, mas nunca resignado.