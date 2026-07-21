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Circle cria marca Neo para a MedicineOne

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A agência foi responsável pela identidade da marca, website, redes sociais e materiais de apoio da Neo.

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A agência portuguesa Circle assina a criação da Neo, a nova marca da MedicineOne que pretende responder aos desafios da transformação digital no setor da saúde. A Neo posiciona-se como uma plataforma integrada que reúne gestão clínica, administrativa e financeira, inteligência artificial, serviços digitais e geração de negócio.

O projeto desenvolvido para a tecnológica sediada em Coimbra — especializada em software de gestão clínica e hospitalar — abrangeu a criação do universo de identidade visual e verbal da marca. O trabalho incluiu ainda o desenvolvimento do website institucional, a definição da presença e comunicação nas redes sociais e a produção de diversos materiais de apoio à equipa comercial.

O nome Neo nasce da ideia de algo novo. Inspirada num conceito de renovação, progresso e visão de futuro, a marca pretende simbolizar uma nova luz para a saúde, refletindo a transformação tecnológica que está a redefinir a forma como clínicas, hospitais e profissionais gerem a sua atividade e se relacionam com os seus pacientes”, afirma André Torrado, fundador e diretor criativo da Circle, citado em comunicado.

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