André Vilaça lidera Quinta das Lágrimas

O gestor sucede a Alberto Gradim no hotel de cinco estrelas de Coimbra. Com quase duas décadas na hotelaria, passou pelo Six Senses Douro Valley, The Yeatman e Sublime Comporta.

André Vilaça é o novo diretor-geral do Hotel Quinta das Lágrimas, em Coimbra, sucedendo a Alberto Gradim, anunciou a unidade hoteleira em comunicado. O gestor chega ao hotel de cinco estrelas, membro da Small Luxury Hotels of the World, com um percurso centrado na gestão de operações, na restauração e na liderança de equipas.

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A mudança acontece no ano em que a propriedade onde está instalado o hotel assinala 700 anos da sua primeira referência documental. “Queremos continuar a elevar a experiência de quem nos visita, criar novas razões para descobrir e regressar à propriedade e garantir que cada detalhe reflete aquilo que somos”, afirma André Vilaça, citado no comunicado. O novo diretor-geral aponta a preservação do carácter da quinta e a melhoria do serviço como prioridades.

Antes de assumir estas funções, André Vilaça foi responsável pelas operações de restauração e bebidas da divisão Douro da The Fladgate Partnership, entre 2024 e 2026. Nesse cargo, acompanhou a gestão de equipas, orçamentos e resultados, bem como o desenvolvimento de estratégias operacionais.

Na mesma empresa, desempenhou funções de Front of House Manager do World of Wine e do 3 Séculos, em Vila Nova de Gaia, entre 2022 e 2024. Esteve também envolvido na abertura de novos espaços de restauração, salas de provas e rooftops.

O percurso inclui ainda a gestão do The Manor House Celeirós, em Vila Real, e a direção de restauração e bebidas do FeelViana Sport Hotel, em Viana do Castelo, e do Sublime Comporta. Nesta última unidade, participou na abertura de novos conceitos de restauração.

Entre 2015 e 2017, integrou o Six Senses Douro Valley, primeiro como supervisor e depois como diretor-adjunto de restauração e bebidas. Passou também pelo InterContinental Porto Palácio das Cardosas e pelo The Yeatman, depois de ter iniciado a carreira no Sheraton Hotel & Spa, em 2007.