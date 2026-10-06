Local Summit coloca poder local e academia ao espelho com IA e Kristin

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Com o profundo impacto do comboio de tempestades ainda na memória do país e impactos persistentes no território, a 3.ª Local Summit vai debater, nesta quarta-feira, como se podem criar “autarquias à prova do clima”.

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No painel que assumirá este nome haverá espaço para incêndios, cheias e para o papel da Proteção Civil nestes efeitos dos fenómenos climáticos extremos, bem como a gestão da água, reunindo as experiências de Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria, Filomena Sintra, autarca de Castro Marim e de Pedro Ribeiro, o vereador responsável pelo Ambiente em Viseu.

Os desafios colocados aos municípios pelo crescimento são igualmente trazidos à colação na terceira edição da grande conferência do poder local em Portugal.

Entre os 16 autarcas presentes ao longo dos trabalhos desta quarta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, haverá igualmente espaço para o desafio de “Crescer sem perder qualidade de vida”.

Como se irá compatibilizar a dimensão do concelho de Benavente com a “invasão” aeroportuária do futuro Aeroporto Luís de Camões é um dos ângulos para a conversa com a presidente da autarquia, Sónia Ferreira. Como manter Lisboa viva para os seus cidadãos sem a deixar abater-se sob o peso do turismo é algo que Joana Baptista, vereadora do Executivo de Carlos Moedas poderá explicar.

Como compatibilizar uma cidade do interior com o dinamismo da vida universitária é algo que poderá explicar José Claudino, vice-presidente da Câmara de Vila Real.

Um futuro feito de autarquias sem balcões é outro ponto de análise. Inteligência Artificial, dados e redução da burocracia chegarão pela voz de Miguel Gavinhos, presidente da Câmara do Fundão, Pedro Almeida, vereador responsável pela Modernização Administrativa e Transição Digital em Viseu e ainda Miguel de Castro Neto, diretor do Nova Cidade – Urban Analytics Lab.

No final da 3.ª Local Summit, serão ainda desvendados os vencedores do Prémio Autarquia do Ano.