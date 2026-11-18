Quando estamos sempre a correr atrás, deixamos de ver o que está ao lado. A cabeça está ocupada com o próximo objetivo, a próxima tarefa, a próxima conquista.

Eu sempre odiei correr. Até começar a fazê-lo. Durante mais de cinco anos, corri todos os dias. Fizesse chuva ou sol, fosse Natal ou até o meu aniversário. Nunca foi uma paixão, foi uma necessidade, como lavar os dentes. Criou-me disciplina, deu-me um espaço de solitude fundamental e tornou-se um dos meus melhores momentos para pensar. Era também quando me sentia mais criativa. Era o meu amigo com benefícios.

Havia, no entanto, uma expetativa que não estava a ser correspondida. Na minha cabeça, a relação entre esforço e resultado devia ser proporcional. Se investia tantas horas, energia e disciplina, esperava receber em troca um corpo à altura do investimento. Não era bem assim. Quando percebi que a matriz esforço/impacto estava desequilibrada para o lado que menos me interessava, procurei outras formas de me exercitar.

Curiosamente, a corrida não me deu exatamente aquilo que procurava, mas trouxe-me benefícios que não estava a medir. E esta experiência fez-me pensar noutra coisa: a minha relação com a expressão “correr atrás”.

Sempre acreditei que correr atrás era uma condição para chegar a algum lado. Queremos alguma coisa? Fazemos por isso. Temos um objetivo? Trabalhamos para o alcançar. Queremos vencer? Não ficamos à espera que nos batam à porta.

Continuo a acreditar nesta convicção, mas começo a desconfiar de uma parte que nunca tinha questionado: a ideia de que temos de correr atrás de tudo, sempre, e de preferência sem perder o fôlego.

Recentemente, encontrei uma ideia numa das minhas leituras que me ficou na cabeça: “Eu não preciso de correr atrás”.

Não significa desistir, ficar à espera que a vida resolva os nossos problemas ou acreditar que o universo tem uma agenda própria para nos entregar aquilo que desejamos.

É perceber a diferença entre querer muito uma coisa e precisar desesperadamente que ela aconteça. Entre fazer por merecer uma oportunidade e viver obcecados com a possibilidade de a perder. Entre ter ambição e transformá-la num estado permanente de urgência.

Quando estamos sempre a correr atrás, deixamos de ver o que está ao lado. A cabeça está ocupada com o próximo objetivo, a próxima tarefa, a próxima conquista. O presente transforma-se numa sala de espera para aquilo que ainda não chegou. E, quando finalmente chega, já estamos a pensar no que vem a seguir.

É uma espécie de botão de sobrevivência ligado em permanência. Cansa, desgasta e retira-nos capacidade para pensar com clareza.

A criatividade precisa de espaço e tempo. E eu encontrei-a a correr às seis da manhã. As melhores ideias nem sempre aparecem quando estamos a olhar fixamente para o problema, à espera que ele se renda.

A minha cabeça é uma máquina caótica de produzir possibilidades. O problema não é a falta de ideias. É a abundância. Tudo parece importante e tudo parece ter de ser resolvido. Separar o trigo do joio é um exercício que me consome. Estou a descobrir que, por vezes, a melhor forma de avançar é parar um bocadinho.

E talvez seja precisamente aqui que esteja a diferença entre persistir e insistir. Persistir é manter o compromisso com aquilo que queremos alcançar. Insistir pode ser continuar a investir tempo e energia num caminho que já não nos levar onde pretendemos.

Não quero que esta reflexão seja confundida com um convite à passividade. Deixar as coisas acontecerem não significa deixar de fazer acontecer. Significa perceber que nem tudo depende da intensidade do nosso esforço e que insistir nem sempre é sinónimo de determinação. Às vezes, é apenas dificuldade em aceitar que o caminho pode ser outro.

Também não quero transformar o descanso numa nova obrigação, com direito a objetivos, métricas e avaliação de desempenho. Seria bastante irónico termos de trabalhar arduamente para aprender a não trabalhar tanto. Eu sou fortíssima a fazer “mapling”, ou seja, a mexer só os olhinhos no maple, mas ainda tenho de aprender a fazê-lo sem culpa.

Talvez a questão não seja escolher entre correr atrás e deixar acontecer, mas aprender a fazer as duas coisas. Ter objetivos, preparar o percurso, trabalhar, insistir e perceber quando é preciso abrandar, mudar de direção ou simplesmente dar espaço.

Durante anos, a corrida ensinou-me a importância da disciplina. Hoje, talvez esteja a ensinar-me outra coisa: nem sempre o caminho mais exigente é aquele que nos leva mais longe.

E saber quando deixar de correr atrás não significa necessariamente desistir de chegar.