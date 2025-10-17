Opinião

Estamos todos viciados?

  • Marlene Gaspar
  • 17 Outubro 2025

Perguntar, duvidar, refletir e ouvir o outro não é fraqueza. É defesa. O papel da comunicação não é polarizar - é influenciar.

Estamos todos drogados. Não quero ser alarmista, pessimista ou derrotista, mas estamos todos inebriados por esta droga escondida que nos tomou por assalto: a controversa polarização.

Segundo o dicionário Priberam polarização, é um verbo transitivo e pronominal que se define por “provocar ou sofrer a concentração de energias ou de ideias num ponto ou num polo que se opõe a outro ou outros.” No entanto, a polarização não é apenas radicalização. É o processo silencioso pelo qual reforçamos as nossas crenças quando participamos de debates sobre temas controversos. Não é um tema novo, e não é apenas o extremar de posições, nada que não aconteça e, por vezes, com uma atitude de ignorância deliberada perante factos que poderiam desafiar essas crenças.

E porque é que se classifica como uma dependência oculta, perguntam vocês? Porque, de uma forma mais ou menos consciente, oferece-nos uma sensação imediata de pertença e certeza neste novo mundo ambíguo e complexo. Fazer parte de um dos polos funciona como um anestésico emocional: simplifica o pensamento, reforça identidades e valida as nossas convicções, criando a ilusão de que estamos do lado certo. O problema é que, como qualquer vício, exige doses cada vez maiores para manter o mesmo efeito — e isso tem escalado para mais indignação, mais ruído, mais “nós contra eles”. Até que deixamos de procurar compreender e passamos apenas a reagir. No fim, o que parece clareza é apenas dependência disfarçada de convicção.

O mais perigoso na polarização é o empoderamento de quem acha que sabe falar sobre tudo. Os cientistas explicam-no com o efeito Dunning-Kruger, segundo o qual os que conhecem “pela rama” determinados temas são os mais autoconfiantes, enquanto os mais entendidos e conscientes de quanto ainda há por saber, revelam maior prudência.

Um exemplo prático são os recém-encartados. Quando acabamos de tirar a carta de condução, somos cuidadosos, seguimos as regras e fazemos tudo como manda o figurino. Depois, quando acreditamos que “dominamos a máquina”, é precisamente aí que acontecem mais acidentes. Quem nunca?! Been there, done that. Conscientes disso, as seguradoras tornam a apólice muito mais onerosa nessa fase. Mais uma vez, os dados são super úteis para tomar decisões e definir estratégias.

Os movimentos anti-vacinas são outro exemplo. Raramente são compostos por pessoas profundamente ignorantes. Muitas vezes, incluem indivíduos com formação superior — apenas não na área em causa. E, nenhum de nós está livre deste efeito: a partir do momento em que sabemos um pouco, achamos que sabemos imenso. E isso é assustador.

As redes sociais agravam o fenómeno: transformam conhecimento específico em genérico e amplificam-no até à caricatura, como assistimos de forma Extremamente Desagradável. Fazemos cherry picking do que nos interessa e formamos uma ideia fechada, o que empobrece o debate e reduz o espaço para diferentes perspetivas.

Há conhecimentos que são essenciais, mas as redes apenas levantam a ponta do véu, nem sempre pelo ângulo certo. E essa amplificação é ainda mais preocupante quando, de acordo com um estudo recente da NewsGuard, as informações falsas quase duplicaram, passando de 18% para 35% nas respostas a perguntas sobre temas noticiosos.

Little knowledge, big confidence” — assim resume a cientista Joana Gonçalves Sá este efeito, que nos leva a acreditar que dominamos debates complexos com meia dúzia de artigos e manchetes. E o efeito é real. A polarização quando se extrema impede o consenso. Fragmenta a sociedade e amplifica o ódio. Mariano Sigman alerta: “As grandes tragédias humanas resultam da incompreensão, quando um grupo não consegue entender o outro.”

A solução não é simples. Os desmentidos quando chegam, só são vistos pelos já convencidos e não têm o mesmo impacto nem a mesma visibilidade. O debate online não imita a deliberação presencial, mas podemos tentar. Criar espaços de pausa, reflexão e conciliação, e lembrar que a prudência sobrepõe-se à arrogância. Perguntar, duvidar, refletir e ouvir o outro não é fraqueza. É defesa. O papel da comunicação não é polarizar — é influenciar.

Olhando para o copo meio cheio, a polarização não é sempre má. Ela é também um motor de ação social. Mas, torna-se perigosa quando o discurso público deixa de permitir diálogo, moderação e contestações saudáveis. E isso, sim, é uma droga.

 

Este texto foi revisto e editado com o apoio do ChatGPT, respeitando o estilo e a ortografia definidos pela autora.

  • Marlene Gaspar
  • Diretora-Geral da LLYC

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!

Comentários ({{ total }})

Estamos todos viciados?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si

Fernando Parreira

“Os senhores da terra e a ilusão da colheita eterna”

Nenhuma terra dá eternamente se não souber ouvir o apetite do tempo. A tradição é um património valioso - mas não paga salários nem garante futuro.

Fernando Parreira,

António Fuzeta da Ponte

A sério?

Mais perigoso que a má utilização de AI é o uso abusivo, especialmente no Natal, de AE. A autenticidade de discurso parece tirar férias e entram dose fortes de emoções induzidas artificialmente.

António Fuzeta da Ponte,

Tony Gonçalves

Uma estratégia Hulu para os media em Portugal

Estarão os grupos nacionais de media prontos para criar valor? E se sim, então, está na hora de assumirem realmente os seus objetivos estratégicos.

Tony Gonçalves,

Populares