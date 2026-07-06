Uma Seleção em silêncio não é sem palavras, é uma Seleção cuja mensagem não chega inteira ao campo. E, numa competição, esse silêncio pode ser mais revelador do que qualquer conferência de imprensa.

Há equipas que perdem porque jogam mal, outras jogam mal porque nunca chegam verdadeiramente a ser equipa. No caso da seleção portuguesa, a prestação no Mundial de 2026 tem deixado uma impressão difícil de reduzir a esquemas táticos, substituições ou momentos de menor inspiração. O problema parece mais fundo e, por isso mesmo, mais incómodo, Portugal tem jogadores, tem currículo, tem mercado, tem estatuto. Mas nem sempre parece ter uma ideia comum que organize tudo o resto.

Uma seleção nacional é, por natureza, uma organização improvável. Reúne jogadores que passam quase todo o ano noutros clubes, noutros países, noutros métodos e sob outras lideranças. Cada um chega com hábitos próprios, referências distintas, estatuto consolidado e, inevitavelmente, ego. O ego não é, por si só, um problema, as grandes equipas também se fazem de personalidades fortes. O desafio começa quando essas personalidades não encontram uma ideia suficientemente clara para se colocarem ao serviço de algo maior.

É essa fragilidade que se tem visto em campo, não apenas no passe falhado, na decisão precipitada ou na falta de eficácia. Vê-se sobretudo nos momentos seguintes: na reação incompleta à perda, na distância entre setores, no gesto de frustração, na dificuldade em transformar adversidade em intensidade coletiva. Portugal tem jogadores capazes de decidir jogos nos maiores campeonatos, mas nem sempre tem parecido uma equipa capaz de responder em conjunto quando o jogo pede mais do que talento.

Nas empresas, chamaríamos a isto cultura. No futebol, preferimos falar de balneário, compromisso, mística ou atitude. A diferença é mais de linguagem do que de substância. Qualquer organização sujeita a pressão precisa de saber o que a une quando o plano falha, precisa de códigos comuns, de papéis compreendidos, de liderança reconhecida e de uma ambição que não dependa apenas da inspiração individual. A vontade de ganhar não se proclama, reconhece-se no comportamento.

E é precisamente aí que Portugal tem sido pouco convincente. A vontade de ganhar não está apenas na emoção do hino, na indignação depois de um mau resultado ou no discurso antes do jogo. Está na forma como se reage à perda, como se protege um colega, como se aceita uma função menos brilhante, como se corre para fechar um espaço que não aparece nas estatísticas. Está nos pequenos gestos que revelam se uma equipa está realmente comprometida com a mesma ideia.

O que inquieta não é Portugal poder perder, no futebol, perder faz parte, mesmo quando tudo é bem feito. O que inquieta é a sensação de que, por vezes, a equipa joga como se cada jogador carregasse a responsabilidade à sua maneira. Há qualidade, experiência e nomes fortes. Mas falta, em determinados momentos, a evidência de um pacto coletivo. Falta perceber que todos estão a defender a mesma coisa, com a mesma urgência.

Talvez seja injusto exigir que uma seleção funcione como um clube. O tempo é curto, os automatismos são menores e a pressão simbólica é maior. Mas é precisamente por isso que a cultura se torna decisiva. Quando não há meses para construir rotinas, tem de haver uma ideia simples, forte e partilhada. Algo que reduza o ruído, alinhe egos, transforme estatuto em serviço e talento em compromisso.

Portugal tem uma geração capaz de competir com qualquer adversário. Mas uma geração não se mede apenas pelo valor de mercado, pelos clubes representados ou pelo brilho individual dos seus protagonistas. Mede-se também pela capacidade de se reconhecer como equipa quando o jogo se torna difícil, mede-se pela disponibilidade para abdicar, insistir, corrigir e sofrer em conjunto.

Uma seleção em silêncio não é uma seleção sem palavras, é uma seleção cuja mensagem não chega inteira ao campo. E, numa competição, esse silêncio pode ser mais revelador do que qualquer conferência de imprensa.