Brunch de Ano Novo nos Hotéis Altis

Propomos várias opções para que o seu ano inicie da melhor forma, à volta de uma mesa em família ou com amigos.

Seja junto ao Rio Tejo, na Praça dos Restauradores ou junto ao Marquês de Pombal as opções são muitas e o difícil vai ser escolher.

Altis Belém Hotel & Spa

Hotel de design de 5 estrelas com uma localização única em Lisboa, na zona histórica e cultural de Belém, junto ao Rio Tejo. O hotel dispõe um restaurante de Estrela Michelin com cozinha de autor, o Feitoria Restaurante & Wine Bar, a Cafetaria Mensagem e o Bar 38º41′.

Altis Grand Hotel

Conference & Business Hotel de cinco estrelas, combina elegância, sofisticação e conforto com a melhor localização no centro da cidade de Lisboa. Com a excelência da cozinha portuguesa, restaurante panorâmico no último andar do hotel, o Restaurante Grill D. Fernando.

Altis Avenida

O Altis Avenida Hotel é um Boutique Hotel de 5 estrelas que restitui a atmosfera dos anos 40 ao coração de Lisboa. O Restaurante Rossio, localizado no último piso do hotel, apresenta pratos inspirados na cozinha portuguesa contemporânea.

