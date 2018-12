Mário Centeno foi o convidado do último Governo-sombra de 2018 na TVI24 e, entre outros temas, afirmou que a economia não estava a arrancar em 2015 e que havia ainda dúvidas no início de 2016 sobre a recuperação económica. Quase 24 horas depois, Rui Rio respondeu no twitter a Centeno. “O sr. Ministro tem jeito para a brincadeira. Tem de ir lá mais vezes”.

O que disse, afinal, Centeno? Num registo descontraído, afirmou: “Em 2015, a economia estava com dúvidas, a economia não estava a arrancar. Eu acho que nós não temos a perceção perfeita disso. Por isso é que o conceito do diabo apareceu na primavera de 2016 (…) Porque a economia portuguesa não estava, de facto, a crescer em março de 2016, e não era por causa do Governo que tinha tomado posse há cinco meses”. A conta oficial de Rui Rio no Twitter – aberta já em dezembro de 2018 – tem sido o espaço privilegiado do presidente do PSD para comentar a atualidade política. E foi aqui que analisou a participação pública do ministro no programa conduzido por Carlos Vaz Marques e que tem também no painel João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira.

Centeno “foi lá dizer que a economia só começou a subir quando ele chegou ao Governo Sol. O Sr. Ministro tem jeito para a brincadeira. Tem de ir lá mais vezes”, escreveu o líder do PSD. Na verdade, como o ECO escreveu na Prova dos 9, a economia já estava a arrancar em 2014 e acelerou em 2015… Cresceu 1,6%, mas uma análise trimestral mostra que, à entrada no últimos três meses, a economia abrandou. Foram as eleições, a formação do Governo por um partido que as tinha perdido, a criação da geringonça e o embate com a Comissão Europeia no primeiro trimestre. No último semestre de 2016, a economia voltou a acelerar em termos trimestrais e, soube-se já em 2018, os números de 2016 acabaram por superar os de 2015. A economia cresceu 1,9%.