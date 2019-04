Zelensky vence eleições na Ucrânia. Toma posse a 3 de junho

41 anos, ator, comediante, conhecido pela série “O Servo do Povo”, onde interpreta o papel de Presidente, é o novo Chefe de Estado da Ucrânia. Volodymyr Zelensky, sem experiência política, bateu Poroshenko com grande margem na segunda volta das presidenciais ucranianas.

Sondagens à boca das urnas mostram que na segunda volta das presidenciais, Zelensky conseguiu 73,2% dos votos, contra os 25,3% de Petro Poroshenko.

“Não é altura de discursos patéticos”, disse o novo presidente ucraniano. “Só quero dizer: obrigado”, afirmou, no discurso de vitória logo após serem conhecidos os resultados. E deixou a promessa: “Prometo que jamais vos deixarei cair”.

Poroshenko, por seu lado, reconheceu a derrota. “Vou abandonar o cargo de chefe do Governo. Foi a decisão da maioria dos ucranianos e eu respeito essa decisão”, afirmou o derrotado.

“Vou abandonar o cargo mas quero anunciar com toda a convicção que não abandonarei a política”, acrescentou, sublinhando que irá ser uma forte oposição a Zelensky.

Zelensky, que irá tomar posse a 3 de junho, recebe um país confrontado com desafios colossais, em particular a guerra no leste, as grandes dificuldades económicas e o combate à corrupção.

O ano passado foi caracterizado por um agravamento das tensas relações entre Kiev e Moscovo. A Ucrânia terminou 2018 sob regime de lei marcial, instaurada no início de dezembro e em vigor durante um mês na sequência do incidente no Mar Negro (estreito de Kerch) entre as marinhas russa e ucraniana, com a detenção de dezenas de ucranianos.

O incidente no estreito de Kerch fez recordar o conflito que se prolonga há cinco anos no leste da Ucrânia entre Kiev e os separatistas pró-russos da região do Donbass, que Poroshenko não conseguiu solucionar.