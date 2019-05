António Costa volta esta segunda-feira ao Parlamento para o primeiro debate quinzenal depois da sua ameaça de demissão e do chumbo da proposta que garantia a recuperação de todo o tempo de serviço dos professores, às mãos do PS, PSD e CDS-PP.

No primeira dia oficial da campanha eleitoral para as europeias, e o primeiro debate quinzenal desde a questão dos professores — a aprovação na especialidade da proposta que levou à ameaça de decisão aconteceu apenas horas após o final do último debate quinzenal –, o primeiro-ministro escolheu a “estratégia e gestão integrada de fogos rurais” como tema de debate, numa altura em que as temperaturas ultrapassam os 30 graus e a oposição tem ressuscitado os incêndios de 2017 para atacar o Governo.