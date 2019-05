A cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) às europeias deste mês, Marisa Matias, dedicou o dia a questões da energia, propondo, entre outras medidas, “zero investimento público” para combustíveis fósseis. Nos Açores, onde esteve no domingo em campanha eleitoral, a bloquista pediu também “total prioridade” dos agentes políticos “às energias renováveis” e ao “investimento que realmente combata as alterações climáticas”.

Comparticipações nacionais que combatam as alterações climáticas, defendeu ainda, devem ser “isentadas do cálculo do défice”. “Enquanto isso não acontecer, não teremos o investimento público suficiente nestas medidas e não poderemos criar todos os empregos que são necessários criar”, declarou, falando perante dezenas de bloquistas, num almoço-comício na Lagoa, na ilha de São Miguel.

E concretizou: “Se trabalharmos para a independência e autonomia energética, não haverá gente que não possa pagar a sua fatura de eletricidade“. A candidata pelos Açores do Bloco, Alexandra Manes, também interveio no almoço-comício e advogou ser necessário o voto no BE para que sejam “afrontados os grandes interesses” em Bruxelas.

“Votar no PS, PSD e CDS é eleger quem permitiu o fim das quotas leiteiras e a abertura do mar dos Açores às frotas internacionais”, sinalizou a candidata, lembrando ainda as dificuldades por que passam hoje a pesca e a agricultura na região.