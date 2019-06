Uma fotografia panorâmica de 943 km? Sim, é possível

André Carvalho, Carlos Bernardo e José Gomes fizeram a maior fotografia panorâmica de sempre da costa portuguesa, percorrendo a totalidade da linha costeira continental com início na praia de Moledo, em Caminha. Oito dias mais tarde chegaram a Vila Real de Santo António, localidade no extremo do sota-vento algarvio.

Resultado? Uma fotografia panorâmica de 943 km feita a partir do oceano usando apenas o novo Galaxy S10+, o novo modelo da Samsung.

“Eu já fotografei muito mar mas isto é completamente diferente porque…isto é Portugal inteiro visto da água!”, relata o fotógrafo André Carvalho. A fotografia e o respetivo diário de bordo podem ser vistos aqui.