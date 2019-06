A SPS Advogados promoveu nove associados seniores a associados seniores coordenadores. Esta medida está enquadrada na estratégia de reestruturação de gestão definida pela sociedade de advogados para 2019.

Seguindo uma linha de crescimento orgânico, foram promovidos a associados seniores coordenadores os advogados Susana Rodrigues Ferrão, Maria João Nave, Ana Rita Campos, Camila Azevedo Cândido e Filipe Jorge Guerreiro, no departamento de seguros; Alexandra Abala-Venâncio, Jorge Neta e Pedro Miguel Cabral no departamento de direito bancário e financeiro; e Bárbara Ribeiro Damas no departamento de direito laboral.

Esta medida reflete o desenvolvimento e crescimento transversal da SPS, ao mesmo tempo que reconhece o trabalho e dedicação destes advogados desenvolvido ao longo de já vários anos.