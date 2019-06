A digitalização para o progresso do negócio

Não é novo que a transformação digital dos processos empresariais é uma prioridade indispensável para as empresas.

A globalização e o surgimento da internet e da World Wide Web em 90 foram o primeiro passo que facilitou essa possibilidade, potenciando a criação de canais digitais próprios, que levaram os negócios mais longe, a partir de qualquer lugar.

Fez ainda com que as empresas pudessem começar a impactar mercados fora dos seus países, levando ao desenvolvimento de novos canais de venda e de comunicação.

A digitalização destes canais, independentemente do seu alcance, é fundamental para que a comunicação tenha um impacto e eficácia cada vez maiores.

Permite diversificar a forma como os produtos e serviços são disponibilizados aos clientes, possibilitando que em qualquer parte se façam compras em diferentes empresas online de renome, através de um site, Cartão presente digital (eVoucher) ou de uma App, que devolvem posteriormente benefícios diretos aos clientes.

As comunidades de compras, além de crescerem paralelamente a este processo de digitalização, ajudam a promover esta transformação nas pequenas e médias empresas.

Sendo estas comunidades plataformas com um ADN tecnológico intuitivo, facilitam, sem mudanças radicais, a estrutura destas empresas, numa dinâmica que antigamente só as grandes marcas e grupos empresariais poderiam assegurar.

O facto de a Cashback World, por exemplo, ter aderido aos Cartão presente digital (eVoucher), contribui também para uma maior fixação do consumo nas suas lojas aderentes.

Um cliente que tenha um cartão presente digital de uma loja na sua Cashback app, optará mais facilmente por voltar a ela, assegurando benefícios e um crédito em formato digital.

Há ainda, nestes casos, um maior redireccionamento para a loja, uma vez que a forma de compra dos Cartão presente digital (eVoucher) através da App é fácil, rápida e imediata, ficando o membro com o cartão digital disponível para utilização imediata.

Os Cartão presente digital (eVoucher) aumentam o engagement do cliente com os cartões nas lojas e a forma simples como os potenciam em comprar na App cria, ainda, uma sistematização das compras através do hábito.

No caso da Cashback World, a omnicanalidade e a sua versatilidade, dão ainda possibilidade aos membros de fazerem compras em 47 países, em todos os setores de atividade, através do site ou da Cashback App.

Esta tendência é clara; o consumidor procura simplicidade, maiores benefícios e agilidade nas compras.

Estes são os fatores a que o mundo dos negócios consegue dar resposta com a transformação digital dos processos.

A sua modernização é uma questão pendente que muitas empresas devem começar a enfrentar já, pois a criação destas ferramentas digitais é uma prática que vai fazer parte da rotina dos consumidores de hoje para o futuro.

Artigo de autoria de Miguel Paulino Costa – Regional Director Iberian Peninsula da Cashback World