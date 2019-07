O segredo para chegar aos 100? É viver sem!

“A cantar desde 1919” a Gallo chega aos 100 anos “sem medos. Sem saudosismos. Com orgulho no passado. De olhos postos no futuro.”

Um ano de celebração em que a marca se prepara para lançar uma série de iniciativas destinadas aos consumidores, e que arranca com uma nova campanha de televisão focada “na coragem, na perseverança e na diversidade”.

Assinada pela BBDO, a campanha remete “para o cariz inovador e arrojado da marca que, ao longo de dez décadas de existência, transformou a forma como os portugueses se relacionam com a gastronomia e a cultura portuguesa” explica a Gallo em comunicado.

“Celebramos 100 anos de existência orgulhosos pelo que o passado nos deu, e entusiasmados pelo que o futuro nos vai trazer. Trata-se de uma campanha totalmente centrada nos principais responsáveis por este percurso: os consumidores. É com eles que queremos comemorar, é para eles que estamos a trabalhar, e esperemos que esta campanha represente para eles, o que representa para nós: o arranque de algo muito especial”, refere Susana Costa, responsável pelo marketing da Gallo na Europa.