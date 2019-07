DS Seguros cresce 200% no primeiro semestre

A DS Seguros, uma franchising de seguros que atua na área da mediação com uma vasta cobertura nacional, realizou 2,8 milhões de euros em prémios, um crescimento de 197% na sua faturação no primeiro semestre do ano face a igual período do ano passado. De acordo com a empresa, para este resultado contribuíram as aberturas de 16 novas agências no país: Aveiro, Barcelos, Beja, Benedita, Braga, Fundão, Gondomar, Grândola, Matosinhos, Nogueira de Cravo, Paredes, Penalva do Castelo, Peso da Régua, Porto, Resende e Viseu.

A marca do grupo Decisões e Soluções, prevê para breve 15 novas aberturas de agências que elevarão a rede da DS Seguros para um total de 65 unidades, representando uma das maiores redes de consultoria financeira no mercado português. Cada agência tem um número de colaboradores que varia entre os 3 e os 10, dependendo da dimensão populacional da zona em si e da capacidade de gestão e da “ambição do Diretor de cada Agência”, afirma a empresa.

Operando em todos os ramos, a DS, que trabalha com a Tranquilidade, Liberty, Allianz, Mapfre, Victoria, Caravela, MetLife, Real Vida, APRIL, ASISA, Prevoir, Saúde Prime, HISCOX e ARAG, cresceu em todas as suas áreas de atividade no primeiro trimestre deste ano, com destaque para a mediação de obras e construção de imóveis.

Para a empresa o seguro Auto mantém, em número de apólices, um peso maior na carteira, com cerca de 50% das apólices emitidas. No entanto, fonte da DS Seguros refere que “tem sentido uma procura cada vez maior de seguros de proteção das pessoas e das suas famílias em contraponto com o que vinha sendo uma realidade nas ultimas décadas, onde os seguros eram principalmente procurados para segurar as “coisas”, isto é, os bens das pessoas ou empresas”.

Assim, a DS afirma que os seguros de Vida, de Saúde e Acidentes Pessoais têm tido um “crescimento muito significativo”, demonstrando a preocupação do mercado nos dias de hoje, “onde o apoio familiar, a segurança social e a saúde mostram claramente debilidades”, sendo a necessidade de proteção nestas áreas fundamentais.

Em 2019, os seguros de Vida representam já mais de 12%, os Acidentes Pessoais 8% e os seguros de Saúde 6%, do total de apólices emitidas no ano. Nos restantes segmentos, o Multirriscos representa 11%, os Acidentes de Trabalho 7% e todos os outros segmentos juntos representam pouco mais de 5% das apólices emitidas em 2019.

O diretor Coordenador Nacional da DS Seguros, Luís Tavares, citado no comunicado, sublinha que “o crescimento do número de apólices da tipologia Vida Risco foi na ordem dos 70%, quando comparada com o período homólogo, um indicador interessante da preocupação das pessoas para cada vez mais anteciparem imprevistos com consequências sérias e, não raras vezes, forte impacto económico no agregado familiar”. O gestor garante que “com o aconselhamento dos nossos profissionais temos ajudado muitas famílias a poupar milhares de euros no Seguro de Vida do crédito habitação e ainda a salvaguardar as suas outras preocupações”.

Em 10 de julho, a DS Seguros Lisboa Lumiar, celebrou o seu primeiro aniversário. A loja conta com uma equipa de 5 elementos e já deu resposta a mais de 600 clientes. De acordo com Pedro Lourenço, diretor da DS Seguros Lisboa Lumiar, “há um ano atrás, quando decidimos apostar neste negócio não pensávamos estar onde estamos hoje. Posso afirmar que este ano foi muito positivo e isso vê-se nos resultados alcançados”, concluiu.